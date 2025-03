Veja como Flamengo pode jogar sem Arrascaeta pela estreia do Brasileiro

Arrascaeta já é desfalque certo do Flamengo para a estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 21h, contra o Internacional, no Maracanã. Desta maneira, o técnico Filipe Luís terá que reorganizar a equipe e tem opção de fazer uma equipe mais ofensivo quanto pode priorizar a defesa. No entanto, ele deve colocar o time do Fla de forma mais agressiva.

O camisa 10, afinal, teve lesão no músculo adutor da coxa direita em jogo da seleção uruguaia. O diagnóstico foi confirmado em exame de imagem realizado na última quarta-feira pelo rubro-negro. A ausência do craque implicará em uma mudança de esquema ou na improvisação de uma peça.

A primeira opção de Filipe Luís é também o uruguaio De La Cruz. O volante foi cortado da seleção uruguaia e treinou normalmente em sua reapresentação. Porém, ele atua mais na origem das jogadas ofensivas, mais como um segundo volante.

Allan ou o jovem Evertton Araújo também podem iniciar em jogo do Flamengo, caso Gerson não tenha condições de jogo. O volante não teve lesão em exame e é dúvida para jogo contra o Inter. Mesmo assim, De la Cruz tem mais chances de aparecer como titular neste sábado.

Opção mais ofensiva para o Flamengo

Se Filipe Luís quiser um time mais para frente, Matheus Gonçalves é uma opção mais direta para substituir Arrascaeta. No entanto, o jovem tem o costume de atuar mais pelas pontas do que na criação, ou seja, um jogador que acelera mais as jogadas verticais.

Além disso, o Flamengo pode entrar em campo com quatro atacantes. Plata, Luiz Araújo, Michael e Juninho também são as opções para o treinador. Cebolinha e Bruno Henrique, se estiverem à disposição, são outros nomes para deixar o time mais aberto. Por fim, o ténico Filipe Luís vai definir o time titular no treino de sexta-feira (28), no Ninho do Urubu, e quer iniciar a competição com pé direito após título do Carioca.

