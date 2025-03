Jornalista garante que Jorge Jesus ‘não tem condições’ de assumir a Seleção Brasileira

Em meio à turbulência que envolve a Seleção Brasileira e a possibilidade de uma nova mudança de comando, a opinião do jornalista Mauro Beting se destaca. Isso porque em seu recente comentário, o comunicador expressou sua crença de que Jorge Jesus, atual técnico do Al-Hilal e ex-mais aclamado treinador do Flamengo, “não tem condições de assumir a seleção” para o lugar de Dorival Júnior, caso o atual comandante seja demitido.

Beting fundamenta sua análise na controversa relação entre Jorge Jesus e Neymar, principal nome da geração, e decide ‘ficar do lado’ do camisa 10 do Santos. Então, inicia suas ressalvas. O jornalista reconhece o “trabalho bárbaro” do Mister à frente do Flamengo, com estilo de jogo ofensivo e vitorioso, mas pondera que o feito pode não ser suficiente para lidar com a complexidade da Seleção.

“Neymar e Jorge Jesus, eu fico Neymar. Aliás, entre eu e Jorge Jesus, eu fico comigo também. O Jorge Jesus tem um trabalho bárbaro no Flamengo, mas não tem condição de eu assumir.. Aqui o Abel me parece melhor e o Filipe Luís me parece melhor ainda”, opinou durante o Arena SBT.

Mauro Beting no programa ‘Arena SporTV’. “Entre Neymar e Jorge Jesus eu fico com o Neymar. O Jorge Jesus fez um trabalho bárbaro no Flamengo mas não tem condições de assumir a seleção.” ?????: @sbt_sports pic.twitter.com/b6WJN2gqTC — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 27, 2025

Dorival cai da Seleção?

A goleada sofrida pela Seleção Brasileira diante da Argentina por 4 a 1, na última terça-feira em Buenos Aires, intensificou as críticas ao técnico Dorival Júnior. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia alternativas para o comando técnico, com Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Filipe Luís, atual treinador do Flamengo, emergindo como principais candidatos.

Outros nomes, como Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, do Al-Hilal, também são mencionados, embora com menor consenso nos bastidores da CBF.

A entidade máxima do futebol brasileiro planeja tomar decisões referentes ao comando técnico após o Mundial de Clubes deste ano, entre junho e julho, visto que os possíveis substitutos estarão envolvidos no torneio. Enquanto isso, Dorival Júnior permanece no cargo, mas sob intensa avaliação.

