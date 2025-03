Vice-presidente do Fluminense defende Mário como CEO de futura SAF

Vice-presidente geral do Fluminense falou sobre o processo da eventual SAF do clube carioca - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Em meio ao debate sobre a futura SAF do Fluminense, o vice-presidente geral, Mattheus Montenegro, falou sobre o processo em dois áudios que viralizaram nas redes sociais. Assim, o dirigente defendeu que Mário Bittencourt, atual presidente, assuma como CEO da futura empresa.

De acordo com o dirigente ao portal “ge”, ele comentou sobre a nota de Lauro Jardim no jornal O Globo. Além disso, ele revelou valores para a futura venda da SAF. O Banco BTG é responsável por conduzir a busca por investidores.

“Deixa eu te explicar. O banco, como já falamos algumas vezes, está no mercado buscando propostas de investidores. Tem a indicação de um interesse. Essas coisas que saem na imprensa, são coisas que o banco está conversando com os investidores, mas não temos sinalização firme do que vai acontecer. Tem muita gente se aproveitando para falar bobagem”, disse. “A nota diz que teria um aporte de R$ 500 milhões, e o valuation de R$ 850 (milhões). Só que essa operação não faz sentido, porque ele fez uma regra de três. Só que a verdade é que faz toda diferença na operação a assunção da dívida. O investidor assume a dívida ou não. Qual o investimento mínimo em folha e aquisição de atleta? Qual o repasse para clube social e esporte olímpico? E o investimento mínimo na base?”, completou.

“Em relação à parte do Mário, isso não foi sequer discutido. É normal que se tenha essa pergunta, se a administração fica ou sai. Como é ano eleitoral, alguns estão com interesses pessoais e políticos, tentando criar um caos. Tenho certeza de que, quando a gente puder, vamos fazer um amplo debate. Não vai ter correria”, frisou. Reunião com o Conselho

A diretoria do Fluminense convocou uma reunião com o Conselho Deliberativo, em abril, para tratar de assuntos importantes do clube. Um deles será sobre o processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol e informações acerca da disputa do Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano.

Dessa forma, estarão presentes o presidente Mário Bittencourt e vice Mattheus Montenegro junto a Ivan Perrone, presidente do Conselho Deliberativo. Ela, então, deve acontecer no dia 14 de abril.

Nota oficial do Fluminense

O Fluminense Football Club reafirma que o Banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores, com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube.

Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Portanto, não podemos confirmar ou negar especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação, nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro. Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como a eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do Clube Social e dos Esportes Olímpicos, regras de governança da nova entidade, entre outros elementos relevantes.

O Fluminense reitera seu compromisso com a transparência e informa que, tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados aos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal, bem como divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre sua aprovação. Complemento da nota Adicionalmente, esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente Mário Bittencourt sobre propostas relacionadas à SAF. As especulações que circulam são compreensíveis, dada a relevância do tema e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussões sobre a permanência ou não da atual gestão. Em linha com o compromisso de transparência, está agendada para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será apresentado um panorama atualizado do processo até aqui. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo este tema há cerca de dois anos, com o apoio do BTG Pactual, sempre de forma responsável e em busca da melhor solução para o clube.

