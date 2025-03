Léo Pereira projeta estreia do Flamengo no Brasileirão: ‘Preparação muito forte’

O Flamengo inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29) diante do Internacional, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, Léo Pereira falou sobre a preparação para a rodada inaugural da competição e afirmou que todos têm estudado o adversário para ficar com os três pontos.

“A gente tem que focar naquilo que a gente vem fazendo de melhor desde o início da temporada e corrigir alguns detalhes de jogos passados. Estamos em uma semana muito boa, de preparação muito forte. Estamos estudando bastante o Internacional, que vem vivendo um grande ano”, disse, em entrevista à FlamengoTV.

Depois da conquista do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro ganhou duas semanas livres no calendário em virtude da Data-Fifa. Sendo assim, o técnico Filipe Luís teve uma intertemporada para preparar a equipe para as estreias do Brasileirão e da Libertadores.

Dessa forma, ele contou com a maioria dos jogadores à disposição, exceto os que estão lesionados e os que defenderam as respectivas seleções. Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Varela e Plata devem retornar nesta quinta-feira (27) para as atividades depois da intensa Data-Fifa, com as Eliminatórias.

“A gente tem jogadores que estão defendendo suas seleções. Espero que eles possam voltar e agregar como tem acontecido neste início de ano. Temos que focar no que a gente tem feito durante esse início de ano. Mas com o grupo todo unido, a gente espera conseguir fazer uma grande estreia”, frisou.

Por fim, Gerson e Bruno Henrique são dúvidas para o duelo com o Colorado, visto que ambos estão no Departamento Médico. O atacante, inclusive, ficou de fora da decisão do Estadual, diante do Fluminense, que culminou no 39º título do Flamengo em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.