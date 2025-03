Avaí anuncia a contratação por empréstimo de JP, do Vasco

JP, agora no Avaí, é outro do elenco do Vasco emprestado para ganhar rodagem - (crédito: Foto: Divulgação / Avai)

O Avaí anunciou a contratação, por empréstimo, do meia JP, do Vasco, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o jogador, de 19 anos, assinou com o Leão da Ilha até novembro.

Na atual temporada, o jovem esteve em campo em apenas duas partidas com a camisa cruz-maltina, ambas na campanha do Campeonato Carioca.

Ele, porém, se mostrou fora de forma, visto que voltava de cirurgia no joelho direito, sem conseguir repetir boas atuações de 2024, quando foi revelado. Na ocasião, fez 11 partidas, anotando uma assistência.

Assim, a ideia é que o meia possa ganhar experiência e minutagem no time catarinense, que disputará a Segunda Divisão do Brasileirão neste ano. JP chegou ao Vasco com 13 anos, em 2019, sendo revelado pelo Gigante da Colina.

Além de JP e Lucas Eduardo, o Vasco também emprestou outros jovens jogadores. O lateral-esquerdo Leandrinho está no Al-Shabab (SAU) até junho, enquanto o volante Cauan Barros atua pelo América-MG, assim como o ponta Figueiredo. O atacante Cauã Paixão está no Polissya Zhytomyr (UCR).

