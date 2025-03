Corinthians pode encerrar maior desde 1977 e impedir feito inédito do Palmeiras

É dia de final entre Corinthians e Palmeiras. O Alvinegro tem a vantagem ao vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. O rival busca ao menos repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis. Além disso, sob o comando de Ramón Díaz, tenta encerrar um jejum de títulos que dura desde o Paulistão de 2019.

Aliás, a última grande seca do Corinthians durou 23 anos, entre 1954 e 1977. Depois, ficou sem títulos de 1983 a 1988. Agora, além de buscar o estadual, o time pode impedir o Palmeiras de alcançar um tetracampeonato inédito. O Verdão venceu as três últimas edições.

VEJA: Primeiro título e carrasco dos rivais: saiba quais marcas Yuri Alberto pode atingir no Corinthians

Por sua vez, desde seu último título, o Corinthians chegou à final do Paulistão de 2020, mas perdeu para o Palmeiras. Em 2022, foi derrotado pelo Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Alguns jogadores daquele elenco continuam no time. Entre eles, Yuri Alberto, que vive grande fase e pode conquistar sua primeira taça com o Timão.

Somente torcida do Corinthians

A decisão será nesta quinta-feira (27), na Arena Itaquera, às 21h35 (de Brasília). Como determina a lei vigente há sete anos em São Paulo, somente torcedores do Corinthians, portanto, poderão estar no estádio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.