Martinelli mira boa campanha no Brasileirão e celebra renovação com o Fluminense

O Fluminense fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Castelão. Em entrevista coletiva, Martinelli falou sobre a expectativa do Tricolor na competição nacional para deixar a campanha de 2024 para trás, projetou o duelo com o Leão do Pici, fora de casa. O jogador renovou contrato até dezembro de 2027.

“A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. São 20 times muito qualificados. Ano passado, a gente teve dificuldade neste campeonato. Tivemos semanas na Data-Fifa para preparar bem. É um jogo difícil contra o Fortaleza, lá. Um time que tem feito ótimas campanhas. As primeiras rodadas são muito importantes. Então, temos que ter total atenção para fazer um ótimo campeonato”, disse.

“Esse ano chegou muita gente de alto nível, jovem. A gente está com um grande elenco, com bastante jogadores. Três de alto nível por posição. O time está com fôlego e físico e a gente espera brigar na parte de cima da tabela”, completou.

“É um clube que tenho total carinho, que me revelou. Então quando surgiu essa oportunidade (renovação de contrato), decidi ficar. Gosto de estar aqui, gosto do Fluminense. Tenho total gratidão. Até quando eu puder marcar história por aqui, irei continuar sempre brigando e lutando ao máximo em todos os jogos”, frisou.

Retorno do camisa 10 e Sul-Americana no horizonte

Ao longo da entrevista, o meio-campista falou sobre a volta de Paulo Henrique Ganso aos treinamentos. Vale lembrar que o jogador teve uma leve miocardite no início da temporada e ainda não atuou em 2025. Além disso, comentou sobre a preparação física na intensa temporada e a disputa da Sul-Americana.

“Nosso grupo tem um carinho enorme pelo Ganso. É um cara espetacular como jogador e pessoa. Já voltou e está treinando. Ainda não treinou junto com a gente, está voltando aos poucos. Estamos ansiosos para o retorno do nosso camisa 10”

O planejamento e a preparação física sempre puxa o jogador ao máximo na pré-temporada, pois depois temos poucos treinos e mais recuperação. O início do ano foi onde conseguimos preparar muito bem a parte física. Agora tem vários campeonatos e intervalos curtos. A gente fez um grande início de ano e que possamos dar continuidade.

“Um campeonato difícil (Sul-Americana), onde só um se classifica por grupo. Tem que ganhar os jogos em casa e pontuar fora. Serão jogos difíceis, sobretudo os fora de casa. Isso porque são times que competem, que brigam. Temos uma difícil missão, primeiro lá na Colômbia (Once Caldas). Mas temos que superar a altitude, fazer um grande jogo e buscar essa vitória”, concluiu.

