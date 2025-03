Alan Patrick reforça que Inter precisa ser regular: ???O Brasileiro exige constância???

Alan Patrick participou do evento de lançamento de um modelo mais acessível da camisa do Inter, na última quarta-feira (26). Na cerimônia, o principal jogador do Colorado citou que a equipe não pode se conformar com o título do Estadual.

“O primeiro objetivo alcançado já comemoramos, mas o futebol não te permite se acomodar. Temos que virar a chave para estrear no Brasileiro e na Libertadores para focar nessas competições”, apontou o camisa 10.

O Internacional estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, no próximo sábado (29). O embate ,aliás, também marca o início de uma desgastante maratona de 19 partidas em dois meses. Especificamente na Série A, o capitão reforçou que o time precisa provar a sua regularidade. Inclusive, até mesmo para evitar os roteiros nas edições anteriores do torneio quando tropeçou nas rodadas iniciais.

“No Campeonato Brasileiro, todas as rodadas têm a mesma importância. Não pode se iludir que tem tempo, que pode buscar ali na frente. A primeira rodada, a estreia, temos que pontuar. O Brasileiro exige que a gente tenha essa constância. É o que vamos procurar fazer”, destacou Alan Patrick.

Título gaúcho consolida lua de mel com a torcida do Inter

A confirmação do título do Campeonato Gaúcho quebrou uma escrita negativa de quase nove anos sem conquistas. Além disso, a proeza permitiu uma consolidação do seu relacionamento com a torcida em sua segunda passagem pela equipe, segundo o eleito craque do Estadual .

“Tem sido muito especial na rua, por onde a gente anda, receber esse carinho do torcedor. A gente percebe nas pessoas o quanto foi importante a conquista por conta de um jejum muito grande”, concluiu o camisa 10.

Posteriormente a 12 dias sem compromissos, o Colorado enfrenta o Flamengo, no próximo sábado (29), às 21h, no Maracanã. Menos de uma semana depois, o Internacional volta a campo para encarar o Bahia. Dessa vez representará a estreia do time na Libertadores, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na próxima quinta-feira (03/04).

