Polícia Civil pede prisão de PM reformado responsável por disparar contra Igor Melo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu a investigação sobre o incidente envolvendo o policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus, responsável por atirar no jornalista Igor Melo. O agente foi indiciado por duas tentativas de homicídio, e o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que avaliará o pedido de prisão.

Investigações da 22ª DP (Penha) concluíram que o policial reformado agiu espontaneamente e disparou com duas pessoas sem quaisquer indícios de reação. Além dele, Josilene da Silva Souza, que acusou Igor Melo e o motociclista Thiago Marques Gonçalves de roubo, foi indiciada por falso testemunho.

Igor Melo, além de jornalista, se apresenta como um fervoroso torcedor do Botafogo. Recentemente, ele participou do podcast oficial do clube, onde se emocionou ao relatar como sua paixão pelo Alvinegro o inspirou a ingressar no jornalismo esportivo. O comunicador agora trabalha com futebol carioca na Rádio Craque Neto.

O caso

Após encerrar seu expediente de trabalho, na Penha, Igor solicitou um mototáxi para retornar à sua residência. Durante o trajeto, passageiro e motorista se tornaram alvos de Carlos Alberto Jesus, que alvejou o jornalista nas costas alegando tê-lo confundido com um suspeito de roubo.

Ao se aproximar do Viaduto João XXIII, a vítima percebeu que um carro perseguia a moto e, de repente, efetuou os disparos. Igor acabou atingido nas costas e não recebeu socorro por parte dos atiradores, mas conseguiu enviar mensagem aos colegas de trabalho que deixaram a casa de samba junto com ele. A vítima ficou internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia de remoção do rim.

Denunciante inocenta Igor Melo

A esposa do PM responsável pelos disparos esteve no hospital momentos após a chegada de Igor e reafirmou sua participação no roubo. A partir do depoimento, o botafoguense passou a ficar internado sob custódia. Já ao retornar ao local, a mulher descartou o envolvimento do garçom no crime da noite anterior.

Neto contrata Igor Melo

O apresentador Neto anunciou a contratação do jornalista Igor Melo para atuar como correspondente no Rio de Janeiro pela Rádio Craque Neto. O comunicador, que já mantinha o canal “Informe Botafogo” no YouTube, agora reforça a equipe esportiva do ídolo corintiano na cobertura dos times cariocas no Brasileirão.

A decisão de Neto visa reconhecer o talento do jovem e proporcionar-lhe uma plataforma para continuar seu trabalho. Durante o programa “Os Donos da Bola”, Neto afirmou: “A gente contratou ele para que seja o correspondente da Rádio Craque Neto no Campeonato Brasileiro e tudo que tiver no Rio. Ele ficou super feliz”.

A esposa do botafoguense, Marina Moura, expressou sua gratidão nas redes sociais: “Antigamente, eu criava várias contas no Google, pra me inscrever no canal dele e dar visualizações nos vídeos no Youtube. Eu sempre quis que ele tivesse reconhecimento. Hoje esse reconhecimento chegou. Obrigada, craque Neto”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.