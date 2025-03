Flamengo projeta faturar pelo menos R$ 115 milhões no Mundial de Clubes

A Fifa já anunciou os valores que os clubes vão receber pela participação no Mundial de Clubes. Diante disso, o Flamengo, que é um dos brasileiros na competição, projeta receber ao menos US$ 20 milhões (cerca de R$ 115 milhões) no torneio. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, apresentou o valor em reunião com os sócios na semana passada.

Para atingir a projeção, o Flamengo já embolsa o valor pela participação, porém, ainda precisa de duas vitórias e um empate na fase de grupos. A Fifa definiu que os clubes sul-americanos vão receber US$ 15,2 milhões (R$ 87 milhões) por estar na disputa. Além disso, a entidade vai premiar US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate na fase de grupos.

O rubro-negro, tem chances de avançar para a fase mata-mata do Mundial de Clubes. Se avançar, o clube já baterá a meta estabelecidade pelo presidente. Só de avançar para as oitavas de final, o Fla vai embolsar US$ 7,5 milhões (R$ 42,9 milhões).

Contudo, Bap explicou que não contará para contar com esse dinheiro no fluxo de caixa de 2025. Segundo ele, a Fifa deve levar até seis meses para repassar os valores aos times. Por isso, a quantia estará prevista no orçamento para entrar só em dezembro.

Por fim, o Flamengo está na Chave D, ao lado de Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia). O León (México) era o quarto time, mas foi excluído pela Fifa enquanto aguarda julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

