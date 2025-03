Renato Gaúcho relembra carreira de jogador e afirma: ‘Joguei mais que Cristiano Ronaldo’

“Quando eu falo que joguei mais que o Cristiano Ronaldo, muita gente fala que estou maluco… muita gente que opina hoje não me viu jogar. Eu queria ver ele jogar nos clubes que eu joguei no Brasil, com salários atrasados e não tão fortes, e tendo que ganhar como eu ganhei, e me botar do lado de quem ele jogou no Real Madrid e ganhando o salário que ele ganhava”, disse.

Dessa forma, Renato compara a sua época de jogador e acredita que se tivesse tido melhores condições teria esse reconhecimento.

“ Vê onde os caras jogam, vê onde eu joguei, me bota lá jogando do lado desses caras, você vai ver a diferença. Você jogar do lado de grandes jogadores, craques, ganhando bem, e vindo aqui na minha época, em alguns clubes com salários atrasados, e fazer o que eu fazia. E dar a volta olímpica”, afirma.

Vale ressaltar que Renato Gaúcho é considerado um dos melhores pontas da década de 1980 e início dos anos 90. Ele começou a sua carreira no Esportivo e teve passagens pelo Grêmio, Flamengo, Roma, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Bangu. Além disso, ele também chegou a defender a Seleção Brasileira.

Como treinador, Renato já assumiu o comando de Madureira, Fluminense, Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico Paranaense e Flamengo.

Cristiano Ronaldo

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo ainda está em atividade e defende o Al-Nassr. O português iniciou a sua carreira no Sporting e tem passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus. Aliás, CR7 é ídolo do clube inglês e também espanhol. Além disso, ele também defende a Seleção de Portugal. Goleador, o craque está em busca de 1000 gols na carreira.

Ademais, o português viveu grande parte da sua carreira como um dos principais jogadores do mundo, fazendo grande disputa com Lionel Messi. Dessa forma, chegou a conquistar cinco Bolas de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.