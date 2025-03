Gol 100 de Ceni e Maradona enfrentando o São Paulo: Clube relembra fatos históricos

Nesta quinta-feira (27), o São Paulo usou suas redes sociais para relembrar dois grandes eventos ocorridos na data. O primeiro foi o centésimo gol de Rogério Ceni, marcado contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista de 2011, na Arena Barueri. Esse gol continua vivo na memória dos torcedores do Tricolor Paulista.

Rogério Ceni, aliás, encerrou sua carreira no final de 2015 e, desde então, se destacou como técnico de sucesso. No São Paulo, ele não conquistou títulos, mas ergueu taças no Fortaleza, no Flamengo e, atualmente, comanda o Bahia. Durante sua carreira como goleiro, Ceni marcou 131 gols, sendo a maioria de falta e pênalti.

VEJA: São Paulo empresta atacante Erick ao Vitória

Todavia, o São Paulo recordou outra memória importante: a visita de Diego Maradona ao Morumbi, há 32 anos. O craque argentino jogou sua única partida em solo paulistano pelo Sevilla, da Espanha, em um torneio amistoso. O São Paulo venceu por 2 a 0, com dois gols de Raí. Maradona faleceu em 2020, vítima de um edema pulmonar agudo, secundário à insuficiência cardíaca crônica exacerbada.

Por fim, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29) contra o Sport, que subiu da Série B. A partida será disputada no Morumbi.

14 anos do gol 1??0??0??! Na tarde de 27 de março de 2011, Rogério Ceni entrava para a história do futebol ao marcar o seu centésimo gol, em vitória no clássico contra o Corinthians. Ao todo, o goleiro-artilheiro marcou 131 vezes em 1237 jogos pelo Tricolor. Conheça mais da… pic.twitter.com/LA93DE4mzu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.