Presidente confirma que Inter irá adquirir Victor Gabriel: ???Decisão já tomada???

O Inter expôs publicamente que já se movimenta para contratar Victor Gabriel em definitivo. A tendência é de que essa transferência se concretize nos próximos meses, de acordo com o próprio presidente do Colorado. O desempenho surpreendente no Campeonato Gaúcho antecipou as negociações e já há um acordo a respeito das quantias envolvidas.

O jogador, que completará 21 anos em abril, provavelmente receberá uma valorização salarial quando o novo vínculo entrar em vigor. A expectativa é de que a diretoria do Internacional ajuste com os representantes do defensor um novo vínculo que tenha extensa duração.

Em entrevista ao programa “Bola nas Costas” da “Rádio Atlântida”, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, frisou que contratar Victor Gabriel é um dos focos da direção.

“É uma prioridade. Estamos conversando sobre isso. Temos essa segurança jurídica e vamos fazer. Ele será jogador definitivo do Inter. É uma decisão já tomada. Apenas no melhor timing para fazer”, admitiu o mandatário.

Atualmente, o plano do Inter é adiantar a compra do jogador, com um intuito de convencer o Sport a negociar um percentual maior dos direitos econômicos. Até o momento, a opção de compra do Colorado é de adquirir 50% do passe por R$ 2 milhões.

Detalhes do atual empréstimo e desejo do Inter em antecipar a compra

Em um primeiro momento, o contrato de empréstimo entre o clube pernambucano e o Internacional expiraria em janeiro de 2025. Contudo, as partes chegaram a um acordo para renová-lo até dezembro deste ano. Victor Gabriel surgiu como lateral, mas passou a atuar como zagueiro ainda nas categorias inferiores.

Assim, ganhou as primeiras oportunidades no profissional do Colorado nesta nova posição durante as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Victor aproveitou as chances com os diversos desfalques por lesão que a equipe teve na zaga e se consolidou como titular.

Com as boas performances, alguns clubes de fora do Brasil já passam a observar o defensor. No atual cenário, porém, ele é uma ausência no time por conta de uma contusão muscular na coxa direita. Provavelmente será necessário um mês para o atleta se recuperar do problema. Com isso, não teria condições de entrar em campo nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro e Libertadores.

