Comentarista paraguaio chama brasileiros de “macacos” e insulta Leila Pereira

Mais um caso de racismo envolvendo os jogadores brasileiros aconteceu durante um programa esportivo no Paraguai. Além disso, também houve insultos a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Durante o programa “La Primeira Mañana”, o comentarista paraguaio Enrique Vargas Peña, âncora da rádio ABC Color, chamou os brasileiros de “macacos” ao citar a derrota do Brasil para Argentina.

“Outra felicidade enorme que tive ontem foi que o Brasil perdeu de quatro a um. Os macacos! Estou muito feliz. Espero que percam tudo o que façam na vida”, disse.

Logo na sequência, ele chamou a mandatária do Palmeiras de “cachorra de merda”.

“Aquela cachorra de merda não vai dirigir a palavra para mim”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que no Paraguai, o racismo não é considerado crime como no Brasil. A legislação local classifica “atos discriminatórios e racistas” como infrações sujeitas a multa, que pode chegar a R$ 7,8 mil.

Enrique Vargas Peña, comentarista do jornal paraguaio ABC Color, chama brasileiros de “macacos” e Leila Pereira de “cachorra de m****”. ???? @g1

???? Reprodução pic.twitter.com/XJLi6O0YMD — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 27, 2025

Casos de racismo recente contra brasileiros

Logo no início do mês, Luighi, atacante da base do Palmeiras, sofreu racismo durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20. Na ocasião, o jogador relatou insultos racistas ao sair de campo e informou ao árbitro que o chamaram de “macaco”. Além disso, em um momento de substituição anterior, aos 34 minutos, um torcedor, segurando uma criança no colo, fez gestos imitando um macaco na direção de Figueiredo.

Visivelmente abalado, Luighi chorou no banco de reservas e voltou deu uma forte entrevista após a partida. No dia seguinte, a presidente Leila Pereira se pronunciou sobre o ocorrido e pediu a exclusão da equipe adversária da competição. No entanto, a Conmebol puniu com multas – o que fez a mandatária se pronunciar novamente.

Já no dia 17 de março, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em evento do sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana, afirmou que Libertadores sem brasileiros seria como ‘Tarzan sem a Chita’. Leila Pereira, por sua vez, também comentou sobre o episódio e definiu como ‘provocação’.

