Inter acerta dívidas com Cruzeiro e Palmeiras, mas ainda busca solução com Flamengo

O Internacional deu um passo importante na situação financeira do clube no início desta temporada. Afinal, o Colorado quitou as dívidas que tinha com o Cruzeiro e Palmeiras. Agora, o clube busca acertar débito que existe com o Flamengo para pagar os valores pelo volante Thiago Maia.

No início do ano, o Internacional negociou Wanderson com o Cruzeiro. Assim, abateu a dívida pela aquisição de Wesley. Além disso, o clube gaúcho procurou o Palmeiras para discutir a compra de Bruno Tabata. A negociação pelo meia-atacante, que se recupera de lesão na coxa esquerda, também tinha valores abertos. Os gaúchos, porém, renegociaram o pagamento.

“Resolvemos com o Cruzeiro com a ida do Wanderson. Tínhamos uma dívida pelo Wesley. Resolvemos com o Palmeiras reparcelando parte dos pagamentos atrasados do Tabata. A presidente Leila foi extremamente sensível. Ainda não conseguimos com o Flamengo. Buscaremos outra solução. É uma realidade de muitos clubes no futebol brasileiro”, disse o presidente Alessandro Barcellos à Rádio Atlântida.

E a questão de Thiago Maia?

Por pouco, o Internacional quase se acertou com o Flamengo neste início de ano. O Colorado teve uma negociação com o Santos, que pretendia levar o volante. Houve acerto entre as partes. Os paulistas, afinal, assumiriam o débito e as parcelas que virão a vencer junto aos cariocas. Entretanto, não houve acordo com o Flamengo, que não aceitou as garantias financeiras do Peixe. Agora, o Colorado aguarda o pagamento de outros devedores, como o Vasco, para resolver a situação.

“Thiago Maia é muito importante ao Inter. Era titular da equipe. Entabulamos com o Santos para pagar uma dívida que estávamos com dificuldade. A questão financeira foi preponderante para tomar a decisão, porque nos aliviaria”, destacou Barcellos.

