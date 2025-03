Torcedores da Real Sociedad sofreram punição severa após racismo com Vini Jr

A Comissão Antiviolência, Xenofobia e Racismo na Espanha estabeleceu uma punição para dois torcedores da Real Sociedad que cometeram preconceito racial contra Vini Jr. A entidade que foi criada para combater manifestações racistas no país determinou que os criminosos não poderão frequentar âmbitos esportivos por um ano. Além disso, cada um deles terá que pagar uma multa de 4 mil euros (quase R$ 25 mil na cotação atual).

O episódio de racismo ocorreu no começo da segunda etapa da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre a Real Sociedad. Assim, a comissão argumenta que Vini Jr foi alvo de cânticos e sinais considerados xenofóbicos e racistas no embate. Portanto, este é mais um exemplo de caso de preconceito racial que recebe sanção na Espanha. Em 2024, um torcedor do Mallorca foi autor de gestos semelhantes e a Justiça espanhola o condenou a um ano de detenção. Um outro torcedor do Valencia, aliás, também recebeu oito meses de prisão por insultos racistas contra Vini Jr.

MP de Barcelona decide arquivar investigação de possível ato racista contra Vini Jr

Em contrapartida, nesta semana, o Ministério Público de Barcelona decidiu pelo arquivamento de um processo. A ação tinha como ponto central averiguar possíveis ofensas racistas de dois torcedores do Barcelona contra o atacante brasileiro. Tal situação ocorreu em um clássico entre as equipes, na Catalunha, em outubro de 2023. A conclusão dos responsáveis pelo arquivamento é de que houve cânticos em tom ofensivo contra o avante brasileiro. Entretanto, sem o contexto de caráter racial para categorizá-las como racismo, já que não houve clareza no real conteúdo das ofensas.

Outro elemento que o MP de Barcelona usou para suportar a decisão foi o contexto dos cantos em questão. Isso porque La Liga possui um protocolo de imediata paralisação para situações envolvendo casos de ofensas racistas identificadas em qualquer partida, algo que não ocorreu no duelo em questão. Em pouco mais um ano, este é o segundo caso arquivado envolvendo denúncia de racismo contra Vini Jr. Em janeiro de 2024, um juiz de Pamplona decidiu pelo arquivamento do processo envolvendo situação durante duelo entre Osasuna e Real Madrid.

