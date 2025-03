Neymar treina com Luciano Hang no CT do Santos

Em fase final de recuperação, Neymar teve uma presença inusitada no treino desta quinta-feira (27), no CT Rei Pelé: Luciano Hang. Ele, que é conhecido como “véio da Havan”, é torcedor do Santos e dono da rede de lojas que patrocina o clube desde março deste ano.

Dessa forma, durante a visita do empresário ao centro de treinamento do Peixe, Luciano Hang, com a camisa do Peixe, pedalou ao lado de Neymar em uma bicicleta ergométrica.

Assim, nas redes sociais, em uma publicação conjunta de Hang com a empresa, ele aparece fazendo o exercício ao lado do camisa 10 do clube paulista. Na foto, portanto, está escrito: ‘Dois jogadores caros treinando juntos’.

“Hoje o treino do véio tá pago em grande estilo com @neymarjr. O pai ta on.”, escreveu na legenda.

Neymar deve desfalcar no Brasileiro

O Campeonato Brasileiro inicia neste fim de semana e o primeiro compromisso do Santos é o Vasco. O peixe viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Cruzmaltino no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada.

No entanto, o clube paulista não deve contar com a presença de Neymar. O atacante está em recuperação de uma lesão na coxa esquerda e deve ser desfalque de Pedro Caixinha. A expectativa, portanto, é de que ele retorne aos gramados na segunda rodada do campeonato, contra o Bahia, na Vila Belmiro.

Lesão de Neymar

No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição no último domingo (9), a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado.

Dessa forma, horas após o fim do confronto, o jogador se pronunciou nas redes sociais. Ele afirmou que sentiu um desconforto apenas na quinta-feira (6) e foi reavaliado na manhã de domingo, antes do confronto, e sentiu novamente.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, afirmou Neymar.

Neste período, o jogador chegou a ser convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos confrontos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas sofreu o corte por conta da lesão. Dessa forma, Neymar está há quase um mês em tratamento e próximo de retornar.

