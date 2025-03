Luiz Araújo, do Flamengo, defende Wesley após críticas na Seleção

Wesley foi um dos jogadores do Flamengo que esteve nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral rubro-negro estreou contra a Colômbia e foi titular na derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina. O jogador, no entanto, recebeu críticas por sua atuação. Contudo, o atacante Luiz Araújo, seu companheiro de equipe, rasgou elogios ao jovem atleta.

“Essa fala foi muito infeliz. O Wesley é um grande jogador, vem demonstrando isso no maior clube do Brasil, fazendo grandes atuações. Não a toa está na Seleção Brasileira. Jogar bem ou jogar mal faz parte, creio que ele tem muito a crescer na Seleção”, disse Luiz Araújo no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Wesley entrou bem no segundo tempo contra a Colômbia e conquistou a vaga de titular na partida contra Argentina. No entanto, o lateral não conseguiu repetir o bom desempenho e foi mais um a ser questionado, em uma partida sem organização da Seleção Brasileira.

Tem chance na Seleção?

Luiz Araújo, aliás, também comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atacante manteve a cautela e acredita que com trabalho pode ter espaço.

“Eu estou muito feliz aqui no Flamengo. Para estar na Seleção eu preciso fazer um grande trabalho aqui, continuar jogando, ganhar títulos. Isso faz parte do trabalho, é uma consequência. Vou dar o meu 100% aqui. Se um dia eu tiver uma oportunidade, será uma honra para mim”, disse.

