Bobadilla volta, e Zubeldía esboça time sem Lucas Moura para o Brasileirão

O São Paulo realizou mais um treino visando à estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport, no sábado, no Morumbis. A novidade na atividade desta quinta-feira (27) foi o retorno do volante Bobadilla, que defendeu a seleção do Paraguai nesta Data Fifa.

O jogador chegou ao Brasil na última quarta e se reapresentou sem problemas para as atividades desta quinta. Assim, participou sem restrições do treino do Tricolor.

Por outro lado, o zagueiro Ferraresi, que esteve com a seleção da Venezuela, chegou a São Paulo somente na manhã desta quinta. Dessa maneira, ele se juntará ao elenco tricolor nas atividades de sexta.

No treino, o técnico Luis Zubeldía começou a esboçar o time sem a presença de Lucas Moura, que não enfrentará o time pernambucano e não estará em campo na estreia na Libertadores, na próxima semana.

O meia-atacante vem fazendo tratamento individualizado no CT da Barra Funda. Afinal, ele sofreu um trauma no joelho direito na semifinal do Campeonato Paulista, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

A equipe da estreia no Brasileirão deve ter: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira (Matheus Alves); Calleri.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.