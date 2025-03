Botafogo entra em lista de transfer ban da Fifa

O Botafogo tomou um susto na última quarta-feira. O clube entrou, na última quarta-feira (26), na lista de transfer ban da Fifa. Com isso, o Alvinegro está temporariamente impedido pela entidade de registrar novos jogadores. A medida, afinal, se deu por conta no atraso do pagamento ao Guaraní-PAR pela compra do meia-atacante Segovinha, contratado em abril de 2023.

No entanto, o Botafogo também quitou, na última quarta-feira, a dívida de 452 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões) que tinha com o clube paraguaio pelo atleta. Assim, o Alvinegro aguarda as confirmações da transação por parte do Guaraní-PAR e da Fifa para que a entidade dê baixa no processo. A informação é do “O Globo”.

Em 2023, Segovinha chegou ao Botafogo por R$ 7,5 milhões. Ao todo, o jogador atuou em 29 partidas pelo clube, com duas assistências. Posteriormente, o atleta foi para Molenbeek-BEL e agora está no Al Ain.

O transfer ban, afinal, é a proibição do clube à contratação de novos jogadores, uma medida imposta pela Fifa das infrações graves sobre transferências de atletas e práticas que irregulares dos clubes.

