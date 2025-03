Vasco celebra ídolo Barbosa, que completaria 104 anos

O Vasco utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para celebrar um dos grandes nomes de sua gloriosa História. O goleiro Moacyr Barbosa, que completaria 104 nesta quarta, é o nome em questão.

O arqueiro é conhecido como o maior de sua posição no clube. Foram 431 partidas com a Cruz de Malta e inúmeros títulos. Os principais sendo o Sul-Americano de Clubes de 1948, primeiro troféu internacional de um time no mundo, além do Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer de 1953, uma espécie de Mundial da época.

Além disso, Barbosa também conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1958 e seis edições do Campeonato Carioca. O goleiro foi vice-campeão Mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1950, que tinha o Vasco como base.

Gigante na História do clube, Moacyr Barbosa dá nome ao CT cruz-maltino, localizado em Jacarepaguá, Zone Oeste do Rio de Janeiro. A opção pelo nome se deu em votação realizada com a torcida. Além disso, o rosto do eterno goleiro está no Parque Aquático de São Januário. Barbosa viria a falecer em 7 de abril de 2000, aos 79 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória.

