Fabrício Bruno comenta proposta do futebol inglês e explica escolha pelo Cruzeiro

O zagueiro Fabrício Bruno foi uma das várias contratações do Cruzeiro para a temporada de 2025. No entanto, antes de fechar com a Raposa, o atleta recebeu uma proposta do futebol inglês.

Em maio de 2024, o West Ham sondou a situação do zagueiro junto ao Flamengo e ofereceu 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na cotação atual). No entanto, o clube inglês desistiu da negociação devido à situação familiar de Fabrício Bruno.

LEIA MAIS: Inter acerta dívidas com Cruzeiro e Palmeiras, mas ainda busca solução com Flamengo

“Era uma mudança muito radical na minha vida, com a minha esposa grávida de seis meses, meu filho de dois anos e meio, extremamente apegado a mim. Talvez eu tivesse que deixá-los aqui, ficar um ano fora e ir para lá. Talvez o contrato não fosse tão atraente assim. Muita gente me chamou de doido, de forma emocional. Mas a opinião de fora nunca interferiu em mim. Somente meus pais, meu irmão e minha esposa têm voz nisso. A decisão final é minha,” explicou o jogador.

Ao abrir mão da oportunidade de mudar de país, o zagueiro perdeu espaço no Flamengo, o que abriu caminho para o Cruzeiro.

“Eu tinha deixado claro que queria uma mudança. Cheguei ao meu melhor nível, seleções, e havia outras oportunidades de sair. Outros treinadores me ligaram. Mas quando recebo a ligação do Alexandre (Mattos) e do Pedrinho, não penso duas vezes. Há algo a mais que me motiva: é lutar, é competir, é sempre buscar títulos,” acrescentou.

Pressão e olhares externos

Apesar de ser um clube com grandes contratações, o Cruzeiro não conseguiu cumprir as expectativas até agora.

“Quando o clube faz contratações como a minha, do Dudu, do Gabigol, claro que a pressão fica toda do nosso lado. O Gabi é um astro midiático, o que trouxe mais pressão para nós. A gente costuma dizer que todo mundo está colocando ‘olho gordo’ no nosso time por conta das contratações feitas,” finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.