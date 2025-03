Flamengo abre três de vantagem, mas cede empate para o Bahia pelo Brasileirão Feminino

Bahia reage no segundo tempo e arraca empate com o Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / Bahia)

Em jogo com de seis gols e reação incrível, Bahia e Flamengo empataram por 3 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, disputado na tarde desta quinta-feira. As cariocas chegaram a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo do Joia da Princesa, em Feira de Santana-BA, mas viram as donas da casa buscarem uma reação incrível até empatar o jogo na segunda etapa. Fernandinha, Laysa e Cristiane colocaram as rubro-negras na frente. No segundo tempo, as Mulheres de Aço reagiram, com gols de Ellen, Cássia e Aila.

O Flamengo foi dominante no início ao fim do primeiro tempo e ignorou a condição de visitante. Cristiane abriu o placar de cabeça aos sete, Laysa aumentou a vantagem em finalização de fora da área aos 32, e Fernandinha marcou o terceiro aos 39 em chute de dentro da área. Uma vitória já encaminhada, mas não para as tricolores.

Na etapa final, o Bahia reagiu e comandou o jogo. A reação começou com a zagueira Aila aos 12 minutos. Cássia sofreu um pênalti aos 24 e ela mesmo converteu a cobrança. Seis minutos depois, Ellen deixou tudo igual com uma finalização dentro da área.

Agora, as equipes voltam a campo pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O Flamengo, afinal, volta para campo, às 18h, deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o 3B da Amazônia no Estádio Luso-Brasileiro. Já o próximo compromisso do Bahia é na segunda-feira, às 20h, contra o América-MG, no Estádio Independência.

