Tati Weston-Webb anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde mental

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris-2024, a surfista Tatiana Weston-Webb anunciou, nesta quinta-feira (27/3), uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. A brasileira, vice-campeã em 2021, irá se afastar da Liga Mundial de Surfe (WSL) após ter identificado, com apoio psicológico, sinais de desgaste emocional e ela não deve mais competir no circuito em 2025.

“Recentemente, percebi que precisava prestar mais atenção à minha saúde emocional. Como atleta, sempre fui apaixonada pelo que faço, mas também sei que cuidar do meu bem-estar é essencial para honrar minha paixão e continuar competindo em alto nível. A exaustão emocional e física que tenho sentido ultimamente foram sinais claros de que era hora de fazer uma pausa e me reconectar comigo mesma”, disse Weston-Webb.

Principal nome do Brasil no surfe feminino, Tati está em 17º no ranking, com eliminações nas oitavas de final em Pipeline e Abu Dhabi. A saúde mental começou a se tornar tema recorrente na modalidade, inclusive entre os brasileiros. Em 2024, o bicampeão mundial Filipe Toledo, o Filipinho, quis se afastar do circuito para tratar de depressão.

"Falar sobre saúde mental nos esportes é algo que acredito ser importante para todos nós. Quero ser honesta com aqueles que me seguem e me apoiam, reconhecendo que mostrar vulnerabilidade não nos torna mais fracos, pelo contrário, nos torna mais humanos e conectados, e também nos permite atingir nosso potencial máximo dentro e fora da competição. Esta pausa não é um fim, mas um novo começo. Sei que, com o apoio de todos, retornarei à água mais forte, mais autoconsciente e mais apaixonada do que nunca”, acrescentou Tati.

A WSL ressaltou dar apoio à brasileira e aguarda o retorno da surfista para as competições quando ela se sentir pronta. Enquanto isso, a liga irá abrir uma posição adicional nos eventos restantes antes do corte de meio de temporada. A substituta Nadia Erostarbe já substitui Johanne Defay.