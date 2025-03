Luxemburgo será substituto de estrelas em estreia de Galvão Bueno na Amazon

A Amazon Prime teve a necessidade de promover mudanças na equipe de transmissão para a estreia de Galvão Bueno como locutor na plataforma de streaming. Isso porque Ronaldo Fenômeno e Romário, que seriam os comentaristas na ocasião, tiveram contratempos e não poderiam participar. A dupla terá sua participação remarcada. Com isso, a empresa escolheu o técnico Vanderlei Luxemburgo como substituto.

O primeiro jogo em que Galvão Bueno estará em uma transmissão será em Corinthians x Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O embate, aliás, está marcado para o dia 6 de abril. Uma outra situação também influenciou para as modificações. Afinal, Ronaldo já marcará presença na estreia do narrador na Band. Portanto, a Amazon e o profissional de comunicação chegaram à conclusão de que seria uma participação cansativa para o público pela repetição. Por sinal, o treinador Vanderlei Luxemburgo será integrante da atração de Galvão Bueno na Band. A escolha do profissional se justifica pelas suas trajetórias vitoriosas em diversos clubes e pelo carisma.

Detalhes do contrato de Galvão Bueno com a Amazon

Luxa é um dos treinadores com mais conquistas no futebol brasileiro. Alguns dos clubes que trabalhou são Bragantino, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco, além da Seleção Brasileira. Vale relembrar que a Amazon conta com os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Em seu contrato com a plataforma de streaming, Galvão Bueno trabalhará em 18 jogos, levando em consideração os dois torneios. No caso, haverá uma preferência por clássicos relevantes e jogos com caráter decisivo. As partes vão definir os jogos que o narrador será escalado de forma progressiva. Tal cenário irá depender da maneira que o cronograma de compromissos de Galvão Bueno irá se encaixar na necessidade da empresa.

Vale relembrar que a Amazon adquiriu os direitos de transmissão da Liga Forte União, bloco de clubes que conta com Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Vasco. O acordo passa a ser vigente neste ano com validade de cinco anos, ou seja, até 2029. De forma geral, anualmente, o streaming transmitirá 38 jogos. Durante o período que o vínculo for válido serão 190 partidas. De acordo com relatos, a empresa pagará pelo acerto R$ 40 milhões anuais. Deste modo, nos cinco anos, o investimento será de R$ 2 bilhões nos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

