Leonardo Jardim não descarta Pereira, Gabigol, Kaio Jorge e Dudu juntos no Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim ainda busca a melhor formação para o time do Cruzeiro. Isso envolve tanto a defesa quanto o ataque. Na frente, o treinador foi questionado sobre a possibilidade de escalar o quarteto ofensivo: Matheus Pereira, Gabigol, Kaio Jorge e Dudu, juntos.

Jardim não descartou a ideia de utilizar os quatro atletas ao mesmo tempo. No entanto, ele explicou que isso não ocorrerá em todos os jogos e, principalmente, que cada um terá funções bem definidas em campo.

“Com certeza, principalmente durante certos momentos do jogo. Às vezes, a partida exige algo diferente. Uma situação é quando estamos ganhando, outra é quando estamos buscando o resultado. Se o time adversário já não sai do bloco defensivo, ou, ao contrário, se eles estão perdendo e você precisa de contra-ataque. Precisaremos desses quatro jogadores juntos em algumas situações. Mas o treinador precisa pensar além disso”, afirmou em entrevista à “TV Cruzeiro”.

Jardim também destacou que o Cruzeiro defenderá com o máximo de jogadores possível.

“O futebol tem dois momentos: o momento da posse de bola e da perda da bola. Quando perdemos a bola, precisamos marcar. Não existe, hoje em dia, nenhuma equipe no mundo que se contente com apenas sete jogadores defendendo. Isso é impossível. Comigo, isso não existe. Ninguém consegue construir uma equipe competitiva sem marcar com todos”, concluiu.

