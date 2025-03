Flamengo cogitou repatriar Andreas Pereira

O Flamengo buscou repatriar o meia Andreas Pereira, que atualmente está no Fulham, da Inglaterra, na última janela de transferências. O diretor de futebol, José Boto, iniciou as conversas com o staff do atleta, mas as negociações não avançaram para um desfecho positivo. A informação inicial é do “ge”.

O principal empecilho foi o alto valor pelo clube inglês. Afinal, Andreas Pereira tem contrato com o Fulham (ING) até junho de 2026 e recusou recentemente uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus do Palmeiras.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo, emprestado pelo Manchester United, no meio de 2021 para substituir Gerson, que na época foi para o Olympique de Marseille. Andreas teve boas atuações, mas uma falha na decisão da Libertadores daquele ano, contra o Palmeiras, custou o título ao Flamengo.

No momento, o Flamengo não pretende investir na contratação do jogador. Porém, o clube busca outras opções para o meio-campo no mercado. Jorginho, afinal, é o principal alvo. O Rubro-Negro espera contar com o meia do Arsenal para a disputa do Mundial de Clubes, em junho. Além disso, a diretoria mira um camisa 10 para disputar posição com Arrascaeta.

