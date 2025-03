Rafael Paiva relembra passagem pelo Vasco: ‘Fantástico’

O técnico Rafael Paiva, sem clube, relembrou sua passagem pelo Vasco. Ao “Podcast Rádio Itatiba”, de sua cidade natal, o ex-treinador falou sobre a experiência que passou no Gigante da Colina em 2024 – sua primeira num time profissional. Com passagem pelo sub-17 e pelo sub-20 de Palmeiras, São Paulo e o próprio Vasco, Paiva revelou se sentir preparado para assumir a equipe principal àquela altura.

“Foi fantástico. Foi uma experiência sensacional. Já tinha trabalhado em grandes clubes com grandes jogadores. Acho que isso me preparou para esse momento na Série A. Ganhei muitos títulos importantes, então me sentia preparado para este momento de estar no Vasco”, iniciou.

Ele, então, conta a cronologia de como virou treinador principal. Primeiramente, Paiva assumiu quando da saída de Ramón Díaz, após goleada sofrida por 4 a 0 para o Criciúma, na quarta rodada do Brasileirão.

“Eu era treinador do sub-20, aí a primeira vez que assumi foi quando o Ramón Díaz saiu do Vasco, foi da quarta para a quinta rodada (do Brasileirão). Aí eu peguei interinamente quatro jogos. Foi quando chegou o português, o Álvaro (Pacheco). E era aquilo, era um cara sensacional, mas um treinador que estava num time que não era o Porto, Benfica ou Sporting, os três grandes de Portugal. Era um grande treinador, mas teve muita dificuldade aqui. Ficou quatro jogos, daí saiu e eu assumi de novo interinamente”, relembrou.

“São Januário é mágico”, diz ex-técnico do Vasco

Ele seguiu, alcunhando a sensação de atuar em São Januário como algo “mágico”. Paiva relembrou que perdeu apenas um jogo no estádio cruz-maltino antes de deixar o comando.

“Fiquei quase até o final do Campeonato, fizemos semifinal de Copa do Brasil. Então foi muito legal. Foram grandes momentos. A torcida do Vasco é impressionante, empurra demais. Em São Januário é muito difícil ganhar do Vasco. Eu perdi um jogo em São Januário. Foi para o Inter, do Roger (Machado), que estava 13 ou 14 jogos invicto, foi naquela fase final do Inter. Mas jogar em São Januário é mágico. Você passar de um mata-mata é mágico, você jogar e ganhar de um São Paulo ou de um Corinthians em São Januário, jogar no Maracanã contra o Flamengo…”, encerrou.

Rafael Paiva perdeu o emprego após uma sequência de quatro derrotas seguidas, entre as rodadas 32 e 35 do Brasileirão. Ao todo foram 35 jogos no comando da equipe, com 13 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Aproveitamento, então, de 46,6%. Na ocasião, Felipe Maestro, diretor técnico do clube, assumiu nas três rodadas finais, angariando sete de nove pontos possíveis. Fábio Carille foi seu sucessor.

