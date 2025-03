Santos faz segundo tempo avassalador e vira sobre São Paulo pelo Brasileiro Sub-20

Em clássico com tempos distintos, o Santos mostrou grande poder de reação e derrotou por 4 a 2 o São Paulo de virada na tarde desta quinta-feira (27), no CT de Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Tricolor chegou a abrir dois gols de frente na primeira etapa, com Henrique e João Alencar (contra), mas o Peixe foi avassalador no segundo tempo e fez quatro gols. Luca Meirelles, com dois tentos, deixiu tudo igual, e Pepê e Enzo definiram o triunfo alvinegro.

Até então, a campanha de ambas as equipes era idêntica: quatro pontos em dois jogos. Com o resultado, o Santos vai a sete somados e passa para o terceiro lugar, enquanto o São Paulo estacionado no limite do G8. Os 20 times duelam em turno único, e os oito mais bem colocados se classificam para as quartas de final.

O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira (2/4), quando visita o Fortaleza, às 15h, na capital cearense. O Santos, por sua vez, terá mais um clássico a encarar. Na quinta, às 15h, o s Meninos da Vila recebem o Palmeiras no CT do Rei Pelé.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.