Jornalista diz que Neymar se posicionou contra Jorge Jesus na Seleção Brasileira

Neymar e Jorge Jesus se desentenderam durante passagem do brasileiro pelo Al-Hilal - (crédito: Foto: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Com Jorge Jesus entre os alvos para assumir a Seleção Brasileira, Neymar manifestou à CBF sua insatisfação com um possível acordo com o português. O atacante, porém, não vetou diretamente o técnico, mas se posicionou contra sua contratação, lembrando o desentendimento que tiveram no Al-Hilal. Segundo o atleta, o treinador foi “traíra”.

A relação entre os dois estremeceu quando Jesus declarou que o brasileiro não estava nos planos do clube saudita devido à sua condição física. A declaração não foi bem recebida pelo jogador, criando um clima ruim entre ambos.

Mesmo sem um veto formal, a opinião de Neymar pode pesar na decisão da entidade sobre Jorge Jesus. Apesar estar afastado dos gramados há um ano, o camisa 10 ainda é uma figura influente no vestiário e tem peso na escolha do próximo treinador da Seleção. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

O português, aliás, aparece como plano B da CBF, que ainda tem Carlo Ancelotti como principal alvo. No entanto, o italiano pode desistir da Seleção para disputar o Mundial de Clubes com o Real Madrid, o que pode abrir caminho para outras opções.

