Herói do título, Hugo Souza exalta rápida adaptação no Corinthians: ‘Nem nos meus melhores roteiros’

O Corinthians se sagrou campeão Paulista pela 31ª vez. O grande herói da conquista não marcou no ataque, mas salvou na defesa. Hugo Souza, mais uma vez, foi o nome da partida e do título, ao defender um pênalti de Raphael Veiga e garantir o placar zerado em Itaquera.

Hugo chegou ao clube em julho do ano passado e na final, contra o Palmeiras, completou 50 partidas com a camisa alvinegra. A identificação foi rápida, com várias defesas de pênaltis e sendo um dos pilares do elenco que saiu da zona de rebaixamento para a pré-Libertadores no ano passado. O goleiro celebrou muito o título paulista.

“Esse clube merece, essa equipe merece. O Corinthians depois de seis anos merece estar sendo campeão, merece mais e mais vezes. Que isso aqui volte a ser rotina, isso que a gente vai buscar. Hoje Deus me agraciou ali com o pênalti, para um goleiro nada melhor que pegar um pênalti, na final, garantindo um título, nem nos meus melhores roteiros que eu poderia sonhar, eu sonhava com isso”, exaltou.

Volta por cima

O goleiro destacou que chegou ao Alvinegro com a certeza que daria certo. Hugo pontuou não imaginava que tudo daria certo de forma tão rápida e agradeceu muita gente, além de pontuar que escreve um novo capítulo em sua carreira.

“Eu imaginava muito que eu daria certo aqui, que as coisas poderiam acontecer, mas eu não imaginava que tudo seria tão rápido. Eu só tenho que agradecer todo mundo que está me ajudando, meu staff, minha família, essa torcida incrível, que me abraçou e me acolheu desde o primeiro dia. Queria muito dar certo com essa camisa, mas Deus faz muito além do que a gente sonha e hoje é mais um capítulo que a gente escreveu junto”, ressaltou.

Uma das pessoas que recebeu o carinho do goleiro é Fabinho Soldado, gerente do futebol do clube. Hugo recordou que era ignorado por vários clubes, por conta de erros na época do Flamengo, e o dirigente acreditou nele.

“Tenho que muito agradecer a esse cara aqui, que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Todo mundo só via o menino irresponsável, que falhou, que errou, e ele viu o homem que eu me tornei”, afirmou, em entrevista à Record.

União do time

Um dos principais pontos destacados pelo goleiro é a integração entre os jogadores. Hugo recordou as propostas que vários atletas tiveram oportunidades para deixar o clube, mas quiseram ficar no Corinthians para serem campeões.

“A gente sonhou muito com isso, a gente lutou muito por isso. Todo mundo sabe, não preciso falar, mas na temporada o Yuri teve sei lá quantas propostas para ir embora, mas quis ficar para ser campeão. O Garro teve uma proposta milionária para ir embora e quis ficar para ser campeão. O Memphis é um cara, que toda a carreira que tem, a gente convenceu ele a ficar para ser campeão com o Corinthians. Hoje estamos comemorando, estamos fazendo valer a pena tudo aquilo que a gente abriu mão, tudo que a gente lutou, hoje tudo vale a pena”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.