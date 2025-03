Abel Ferreira aponta que Palmeiras perdeu o título no jogo em casa

Abel amargou o seu segundo vice no Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Pela sexta vez desde que chegou ao Palmeiras, Abel Ferreira perdeu uma decisão de campeonato. Na noite desta quinta-feira (27), o treinador ficou com o vice do Paulistão ao empatar sem gols em Itaquera, resultado que não era o suficiente para o título ficar com o clube alviverde.

Com poucas palavras na entrevista coletiva, o treinador recordou aqueles que achavam o Palmeiras iria cair na primeira fase. Quanto à final, Abel acredita que o Verdão perdeu o título no jogo de ida, no Allianz Parque, na derrota por 1 a 0.

“Para aqueles que diziam que íamos parar por um mês, que veríamos a final em casa, nós disputamos ela. O confronto foi perdido, na minha opinião, em nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá”, afirmou.

Para o português, faltou dinâmica e criatividade no jogo alviverde. O treinador parabenizou o rival pelo título e enfatizou que o time executou, dentro de campo, o que havia planejado ao longo da semana

“Acho que com a bola poderíamos ter sido, sobretudo no primeiro tempo deste jogo, mais dinâmicos. Parabéns aos Corinthians, nós fizemos o que pensamos, principalmente no segundo tempo. Na primeira etapa, achei que não fomos muito criativos”, ressaltou.

No final do jogo, Abel fez com que os jogadores alviverdes acompanhassem a premiação ao Corinthians. Para o treinador, é necessário valorizar o posto que o clube alcançou e pontuou que sabe muito bem a situação em que se encontra.

“Vamos continuar, perdemos uma final, mas para perder é necessário estar aqui e cada um valorizar as coisas do jeito que quiser. Eu sei muito bem onde estou, o clube que estou, o país que estou”, concluiu.

