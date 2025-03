Ganso será reintegrado ao elenco do Fluminense após estreia na Sul-Americana

O Fluminense terá um reforço importante para a sequência da temporada. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que está em fase de transição e irá treinar com o restante do elenco a partir da próxima semana. Isso acontecerá quando o grupo de atletas voltar da Colômbia, na estreia da Sul-Americana, que acontece na terça-feira (1). A informação é do portal “ge”.

No último sábado (22), o jogador iniciou os trabalhos físicos e entrou em campo na quarta-feira (26) para atividades separadas, com a carga dosada para o processo de recondicionamento e sendo monitorado por cardiologistas.

Vale lembrar que a previsão inicial do clube era que ele retornaria na segunda rodada do Brasileirão. Diante disso, a decisão de integrá-lo entre os relacionados para o duelo com o Bragantino será da comissão técnica de Mano Menezes.

Assim, no início do ano, Ganso teve uma leve miocardite e ficou longe dos gramados para uma nova reavaliação. É provável que tal problema tenha acontecido por causa de um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro.

Por fim, após cinco semanas sem entrar em campo, o camisa 10 passou por uma ablação, que consiste na remoção ou destruição de tecido anormal e é usado frequentemente para tratar arritmias.

