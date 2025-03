Ancelotti afirma que não teve contato com a CBF nos últimos dias: ‘Foco no Real Madrid’

Ancelotti disse ter carinho pelo futebol brasileiro, mas relembrou que tem contrato com o Real Madrid - (crédito: Foto: Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Depois da goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina, a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior na Seleção Brasileira aumentou. Assim, o nome de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, voltou à tona, e é o preferido para assumir o cargo. O italiano, então, falou sobre o possível interesse nesta sexta-feira (28), disse que tem carinho pelo futebol brasileiro, porém reforçou que tem contrato com o clube merengue até junho de 2026.

“O contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o (Real) Madrid. Não (houve contato com a CBF nos últimos dias). Meu foco total está no Real Madrid”, disse

O treinador renovou contrato em dezembro de 2023, logo após o fim das negociações com a CBF. Na ocasião, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, chegou a anunciar que o italiano assumiria a Seleção em 2024.

Reeleito, o mandatário quase teve a concorrência de Ronaldo Fenômeno, que retirou candidatura por falta de diálogo com as federações estaduais. Ao longo da coletiva, o treinador também explicou que não citou a possibilidade de treinar o Brasil nos encontros com o ex-jogador.

“Não me lembro de ter falado sobre isso (treinar a Seleção) com o Ronaldo. Nos vimos e falamos sobre muitas outras coisas, mas não disso”, concluiu.

