Guardiola entra na lista de alvos da CBF para treinar a Seleção Brasileira

Com a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior na Seleção Brasileira aumentou. Assim, a CBF discute internamente a possibilidade de mudar o comando técnico. Agora, um novo nome entrou no radar e se uniu a Carlo Ancelotti e Jorge Jesus: o de Pep Guardiola. A informação é do portal “UOL”.

Diante deste cenário, o futuro do atual comandante deve ser definido ainda nesta sexta-feira (2). Na mesa do presidente Ednaldo Rodrigues, se encontra a possibilidade de apostar em um treinador estrangeiro, visando a Copa do Mundo de 2026.

O favorito, no entanto, segue sendo Ancelotti, do Real Madrid, com quem o mandatário conversou em 2023, porém não chegou a um acordo. Por outro lado, o presidente sabe que é necessário abrir o leque de opções, visto que o italiano tem contrato com o clube merengue até o meio de 2026.

A CBF sabe que o Super Mundial de Clubes pode atrapalhar a ideia de uma confirmação imediata do provável novo treinador. Afinal, todos os cogitados disputarão o novo torneio no meio do ano. Inclusive, Abel Ferreira, do Palmeiras, pode entrar no radar no que depender das possibilidades que sejam mais viáveis.

Momento dos nomes ventilados

Entre os nomes que estão no radar, Jorge Jesus nunca escondeu o desejo de trabalhar na Seleção. Ídolo do Flamengo, deixou marcas no futebol brasileiro depois de uma temporada vitoriosa à frente do clube carioca em 2019.

Pep Guardiola, por sua vez, renovou recentemente o contrato com o Manchester City até 2027, mas vive a pior temporada desde que chegou ao clube inglês.

Por fim, Carlo Ancelotti disse, nesta sexta-feira (28), que tem carinho pelo futebol brasileiro, mas que não houve qualquer contato nos últimos dias com a CBF. Além disso, reafirmou que tem contrato vigente com o Real Madrid.

“O contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o (Real) Madrid. Não (houve contato com a CBF nos últimos dias). Meu foco total está no Real Madrid”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.