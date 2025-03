Brasileirão começa como a liga nacional com os maiores estádios do futebol mundial

Mais uma edição do Campeonato Brasileiro vai começar, e a expectativa é que a competição se aproxime dos números das maiores ligas nacionais quando o assunto é média de público. Espaço físico para isso, existe. Assim, um levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu, então, que o Brasileirão é a competição doméstica com os maiores estádios disponíveis: uma capacidade média de 45,4 mil pessoas por estádio.

Foram considerados todos os estádios dos times mandantes das 12 principais ligas nacionais do mundo: Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil, Argentina, México e Estados Unidos. No total, foram, aliás, checadas as capacidades de 234 estádios diferentes. E nenhum país teve competição com maiores estádios que o Brasil.

As 10 campeonatos nacionais com os maiores estádios disponíveis:

1 – Brasileiro – capacidade média: 45,4 mil torcedores

2 – Italiano – capacidade média: 41,9 mil torcedores

3 – Alemão – capacidade média: 41,8 mil torcedores

4 – Argentino – capacidade média: 40,6 mil torcedores

5 – Mexicano – capacidade média: 39,4 mil torcedores

6 – Inglês – capacidade média: 39,3 mil torcedores

7 – Espanhol – capacidade média: 35,3 mil torcedores

8 – Francês – capacidade média: 34,1 mil torcedores

9 – MLS (Estados Unidos) – capacidade média: 29,1 mil torcedores

10 – Português – capacidade média: 24,2 mil torcedores

Brasileirão tem 13 mandantes com estádios para 40 mil pessoas ou mais

Nenhum campeonato nacional analisado tem um percentual tão grande de mandantes com estádios considerados de grande porte. Afinal, treze dos 20 clubes, 65%, realizam suas partidas em estádios com capacidade para 40 mil pessoas ou mais. Apenas seis times mandam seus jogos em estádios com capacidade para menos de 30 mil pessoas: Vasco, Santos, Sport, Juventude, Red Bull Bragantino e Mirassol.

Para se ter uma ideia, na Premier League, maior campeonato nacional do planeta, são nove times com estádios para 40 mil pessoas ou mais, quatro a menos que no Campeonato Brasileiro. E também seis equipes com estádios pequenos, com capacidade para 30 pessoas ou menos.

Maracanã é o representante brasileiro entre os maiores do mundo

O Mundial de 2014 ajudou decisivamente o Campeonato Brasileiro a se tornar o maior do mundo em tamanho de estádios, ainda que tenha reduzido a capacidade do maior deles. Com espaço para 90 mil pessoas até ser totalmente reformado para a Copa do Mundo, o Maracanã caiu para os 78.838 lugares atuais e é, atualmente, o sexto maior estádio entre as principais competições nacionais do mundo.

O levantamento descobriu, enfim, que o grupo de estádios com capacidade para 80 mil torcedores ou mais se tornou muito seleto. São apenas cinco: Monumental de Núñez, do River Plate, Azteca, do América-MEX, Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, Santiago Bernabeu, do Real Madrid, e San Siro/Giuseppe Meazza, da dupla Internazionale e Milan. Com 70 mil lugares, o número sobe para 12.

Os 12 estádios com capacidade para 70 mil torcedores ou mais:

1 – Monumental de Núñez (River Plate-ARG): 85.018 lugares

2 – Azteca (América-MEX): 83.264 lugares

3 – Signal Iduna Park (Borussia Dortmund-ALE): 81.365 lugares

4 – Santiago Bernabéu (Real Madrid-ESP): 81.044 lugares

5 – Giuseppe Meazza/San Siro (Internazionale/Milan-ITA): 80.018 lugares

6 – Maracanã (Flamengo/Fluminense): 78.838 lugares

7 – Bank of America Stadium (Charlotte FC-EUA): 75.037 lugares

8 – Allianz Arena (Bayern Munique-ALE): 75.024 lugares

9 – Old Trafford (Manchester United-ING): 74.310 lugares

10 – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta United-EUA): 71.000 lugares

11 – Stadio Olimpico (Lazio/Roma-ITA): 70.634 lugares

12 – Civitas Metropolitano (Atlético de Madrid-ESP): 70.460 lugares

Brasileirão tem estádios maiores, mas públicos menores

Com os maiores estádios entre as principais ligas nacionais do mundo, o Campeonato Brasileiro tem médias de público menores do que as de competições como Premier League, La Liga e Bundesliga. O que revela que a margem de crescimento das médias no Brasil é grande. Há espaço físico para isso.

Para se ter uma ideia, em 2024, a média de público pagante foi de 25.781. Considerando a capacidade média dos estádios na temporada passada, praticamente igual a deste ano, 45 mil torcedores, os estádios tiveram, portanto, uma taxa de ocupação de 57% durante o Brasileirão passado.

Nesta temporada, na Inglaterra, a média de público é de 40,4 mil torcedores por partida. Na Alemanha, o número é de 38,5 mil torcedores por jogo. Na Espanha, o número é 30 mil torcedores por partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.