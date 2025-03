Wesley enaltece competitividade do Inter: ???Não devemos nada a Flamengo e Palmeiras???

Atacante recupera condição física ideal e disputa titularidade no ataque do Inter - (crédito: Foto: Divulgação / SC Internacional)

O Inter terá um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro como seu primeiro adversário no torneio. O Colorado enfrenta o Flamengo, neste sábado (29), no Maracanã. Um dos principais destaques da equipe gaúcha, o atacante Wesley não demonstra temer o Rubro-Negro.

Isso porque, segundo o camisa 21, o Internacional consegue ser competitivo contra os principais adversários por estar no mesmo nível.

“Em 2024, perdemos pontos importantíssimos para equipes que, com todo o respeito, eram inferiores. Com os de cima, trocamos pontos. Vencemos o Palmeiras fora e empatamos em casa, empatamos uma e perdemos outra com o Flamengo. São os times que vêm disputando tudo nos últimos anos. Não devemos nada a esses elencos, conseguimos jogar de igual para igual contra todos eles”, justificou Wesley.

Concorrência saudável com Carbonero no ataque do Inter

Em seguida, o atacante utilizou como argumento para fortalecer a sua declaração, a disputa por posição com Carbonero. De acordo com ele, o elenco qualificado é essencial para o time se manter esperançoso na conquista de outras competições de maior relevância.

“Sabemos como é a disputa no futebol, então isso é bom para a torcida e para nós. Desde quando cheguei já vivia isso, com Wanderson. O que importa é o jogador chegar para ajudar. Teremos Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, então o tanto de jogadores bons que temos serão de extrema importância para a temporada. Vai ser uma disputa sadia, e quem estiver no melhor momento vai ser bem escolhido pela comissão”, acrescentou o camisa 21.

Wesley seguiu como titular do Inter nas primeiras partidas desta temporada até sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, no penúltimo jogo da primeira fase do Estadual. O colombiano entrou em seu lugar e teve papel essencial na conquista do Gauchão. O camisa 21 já se recuperou do problema muscular e atuou por alguns minutos nas duas partidas diante do Grêmio pelas finais do torneio.

Assim, após o período somente de treinos conseguiu recuperar a melhor condição física e volta a concorrer pela titularidade com Carbonero.

Trabalho de Roger Machado

Por último, o atacante enalteceu o trabalho, convivência com o técnico Roger Machado e citou o que entende como diferenciais do comandante.

“Já disse que considero Roger o melhor treinador com quem já trabalhei. Ele está sempre no dia a dia, dá importância igual para todo mundo. Nunca entramos em um jogo sem saber o que fazer”, concluiu Wesley.

O treinador terá que solucionar pelo menos quatro indefinições no time titular antes do embate com o Flamengo. As equipes duelam, neste sábado (29), às 21h, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

