Histórico! No ???confronto direto??? entre as emissoras, Record dá um baile na Globo

No ‘confronto direto’ entre as emissoras, Record dá um baile na Globo com final do Paulistão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, realizada na noite de quinta-feira (27), proporcionou à Record índices de audiência inéditos. A transmissão, narrada por Cléber Machado, registrou média de 26,8 pontos na Grande São Paulo, com picos de 31 pontos, superando – em muito – a programação da Globo por 26 pontos no horário. Tamanha diferença não era registrada desde 10 de março de 1998, ainda com a exibição ‘Ratinho Livre’.

Durante o período com bola rolando, das 21h35 às 23h47, a emissora alcançou mais de 50% de participação nos televisores ligados. Mantendo a liderança da região até o final do jogo. No mesmo intervalo, a Globo exibia o penúltimo capítulo da novela “Mania de Você” e o “BBB 25”, que registraram 14 pontos de audiência. O SBT obteve 2,2 pontos, enquanto a Band e RedeTV! registraram 0,3 ponto cada.

No Rio de Janeiro, a transmissão também obteve destaque, atingindo picos de 12 pontos e liderando em determinados momentos. O que representa uma conquista rara para a exibição do Paulistão na cidade.

Força do futebol Paulista

O título do Corinthians, conquistado pela vantagem do empate no duelo sem gols na Neo Química Arena, apontou um crescimento no segundo tempo – especialmente após o pênalti perdido por Raphael Veiga. Aí a disparidade se fez evidente. Por volta das 23h47, a emissora paulista chegou a picos de 31 pontos contra apenas cinco da Globo. Ou seja, 26 pontos de diferença.

Esse desempenho reafirma a força do futebol paulista na TV aberta e consolida a emissora como uma concorrente significativa nas transmissões esportivas. Vale pontuar que o clássico ainda teve transmissão da Cazé TV, Nosso Futebol e Canal UOL. No canal de Casimiro Miguel, por exemplo, o duelo registrou seis milhões de aparelhos conectados – maior audiência de exibições do futebol nacional na plataforma.

Record colecionando recordes

A emissora já havia conquistado outros triunfos significativos durante a edição 2025 do Paulistão. Nos confrontos mata-mata mais recentes, por exemplo, superou a Globo por duas vezes consecutivas em horário nobre.

Na classificação do Palmeiras diante do São Paulo, pela semifinal, o canal liderou a faixa entre 21h35 e 23h37. O clássico no Allianz Parque atingiu 17,6 pontos de média – com picos de 20 – no período geral da análise da coluna ‘F5’. Já no horário de ‘Mania de Você’, o canal havia marcado 16,8 pontos. A emissora se manteve no topo de audiência por dez minutos, mas depois voltou à liderança na concorrência com o BBB. Superando o reality de ponta a ponta por 18 a 16.

O canal já havia superado a concorrente na classificação do Corinthians diante do Santos, na Neo Química Arena. O clássico válido pela semifinal do Paulistão ocorreu em paralelo com o ‘Domingão do Huck’ e atingiu 20 pontos de média – com 22 de pico – contra 10 da Globo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.