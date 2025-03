Adson comenta retorno ao Vasco; Lucas Freitas e Teixeira comemoram

Após o período de intertemporada, o Vasco, enfim, volta suas atenções para a estreia no Brasileirão, que acontece no domingo (30), contra o Santos, em São Januário, às 18h30 (de Brasília). Alex Teixeira, Adson e Lucas Freitas falaram, então, sobre a estreia do time no principal torneio do país.

À Betfair, patrocinadora oficial do Vasco, os jogadores comentaram suas expectativas para a estreia. Para Alex Teixeira, por exemplo, o período de preparação foi essencial para aprimorar diferentes aspectos da equipe.

“A intertemporada tem sido muito valiosa. Tivemos um tempo maior de treinamento dessa vez do que na pré-temporada. A comissão técnica pode trabalhar diversos aspectos, como trabalhos físicos, técnicos e táticos. Estamos confiantes em fazer uma grande estreia diante do Santos”, destacou.

O atacante também ressaltou a importância de aproveitar a força da torcida vascaína em São Januário, onde começa a competição.

“O Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais difíceis do mundo. É uma competição longa, com jogos duros e muitas viagens. Acredito que um ponto importante para nossa equipe será fazer valer o fator casa. São Januário é o nosso Caldeirão e, com nossa torcida apoiando, somos mais fortes. Não gosto de estipular metas antes do início das competições, mas quando representamos uma camisa pesada como a do Vasco, temos que pensar sempre em buscar o melhor”, afirmou Teixeira.

Lucas Freitas comenta calendário apertado

Após o período sem jogos, o Vasco terá um calendário intenso no fim de março e começo de abril – uma sequência de nove jogos e quatro viagens até o fim do outro mês. Porém, isso não preocupa Lucas Freitas, que destacou a força do elenco e do departamento médico do clube para encarar essa maratona.

“O Vasco tem uma comissão técnica muito boa. O Departamento de Saúde e Performance tem uma equipe multidisciplinar excelente, com grandes profissionais que cuidam muito bem dos jogadores. Existem diversos protocolos que passamos todos os dias para o controle de carga e melhor desempenho em campo. A sequência será pesada e desgastante, mas temos um elenco forte e qualificado”, analisou o zagueiro, que será reserva.

Freitas também refletiu sobre a campanha do clube no Campeonato Carioca e os aprendizados levados para o restante da temporada.

“Particularmente, o Carioca foi importante para eu ganhar entrosamento com os companheiros. Fiz meus primeiros jogos pelo Vasco e estou feliz com meu desempenho. Não foi o resultado que gostaríamos, mas com certeza estamos mais fortalecidos para o restante da temporada”, disse.

Retorno de Adson fortalece o Vasco

Uma das grandes novidades para a sequência do Vasco na temporada é o retorno de Adson, que ficou afastado dos gramados por sete meses devido a uma fratura na tíbia da perna direita. O atacante celebrou sua volta e destacou o aprendizado que teve durante esse período.

“Significa muito. Este período em que fiquei sem jogar foi de muito aprendizado, de muita evolução. Ficar sete meses longe do campo não é uma coisa fácil. Tem de ser muito resiliente e consegui passar por cima dessa barreira. Agora estou feliz de poder voltar, fazer o que amo e poder ajudar o Vasco, que é o que mais importa”, afirmou o camisa 28.

O retorno do meia foi comemorado pelos companheiros, que acreditam que sua presença agregará muito à equipe.

“O Adson é um grande jogador e fez muita falta num período decisivo da temporada passada. Um atacante rápido, vertical, que tem o drible como virtude. Vai nos ajudar muito”, destacou Alex Teixeira.

Lucas Freitas também enalteceu a volta do jogador e como ele pode contribuir para o elenco.

“Vai ajudar demais. Ainda não tive a oportunidade de atuar com o Adson, mas nos treinos conseguimos ver a qualidade dele. É um jogador muito rápido, driblador, que vai complementar bem com os demais atacantes”, encerrou o zagueiro.

