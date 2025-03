Grêmio prioriza aprimoramento físico de Cuéllar depois de lesão

Cuéllar, uma das principais contratações na janela de transferências, ainda não conseguiu se consolidar no Grêmio. Apesar de experiência no futebol brasileiro, o meio-campista precisou passar por um recondicionamento físico. Na sequência, o colombiano tornou-se desfalque por uma lesão muscular na coxa esquerda. O volante já se recuperou do problema, mas deve ficar como opção no banco nos próximos compromissos do Tricolor gaúcho.

O camisa 6 já não participou do jogo-treino diante do Azuriz, na última quarta-feira (26), com o restante do grupo. Por isso, deve começar como reserva no duelo com o Atlético, neste sábado (29). Internamente, o clube acredita que é um contexto passageiro. Afinal, o entendimento é que Cuéllar ainda precisa se recondicionar fisicamente. Assim, o Imortal considera que a sua melhora de performance está atrelada à melhor condição física do colombiano. Com isso, a previsão é de que esteja apto a brigar pela titularidade ainda na primeira metade de abril.

Necessidade de aprimoramento físico em chegada ao Grêmio

Como Cuéllar estava no futebol árabe, houve a necessidade de um recondicionamento físico em seu retorno ao Brasil. Tal situação ocorreu especialmente pela diferença de intensidade e o processo de readaptação. Contudo, a contusão muscular na coxa esquerda atrapalhou este processo. Isso porque o camisa 6 regrediu em suas condições físicas e foi desfalque em dois compromissos da equipe.

No caso, o clássico com o Inter, no jogo de ida da decisão do Estadual, e o duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. No embate com o arquirrival que definiu o título do Campeonato Gaúcho, ele foi uma opção no banco. A tendência é de que o técnico Gustavo Quinteros mantenha a escalação do meio-campo que iniciou o segundo jogo da final do Gauchão.

Portanto, o mais provável é que Camilo, Villasanti e Edenilson sejam os titulares diante do Atlético. Apesar disso, ainda há uma chance de Cristaldo ou Monsalve assumir a vaga do camisa 8. O Imortal encara o Galo, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena.

