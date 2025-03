Caldeirão vai ferver! Vasco anuncia ingressos esgotados para estreia

Já há a primeira lotação garantida para um estádio do Brasileirão. Afinal, o Vasco anunciou nesta sexta-feira (28) via redes sociais que os ingressos estão esgotados para a estreia de domingo (30) contra o Santos. Assim, haverá casa cheia em São Januário para o retorno do torneio mais importante do país, o que já é uma tônica na Colina Histórica.

O clube, no entanto, não confirmou o número de ingressos comercializados. No último jogo em São Januário, contra o Botafogo, em 23 de fevereiro, pela 11ª rodada do Carioca, 18.347 entradas estavam disponíveis.

Assim, a partida contra o Santos encerrará um período de 35 dias sem jogos na Colina. Depois desse compromisso, porém, o Vasco terá uma sequência de duas viagens. Primeiro, vai ao Peru enfrentar o Melgar pela abertura da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na quarta (2 de abril). Depois, vai à capital paulista enfrentar o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão.

O retorno a São Januário se dará, então, no dia 9 de abril, contra o Puerto Cabello (VEN), pela segunda rodada da Sula. Já pelo Brasileirão, a volta ao estádio será logo no jogo seguinte, contra o Sport, pela terceira rodada, no fim de semana dos dias 12 e 13 de abril.

O Vasco possui aproveitamento de 73,3% em São Januário nesta temporada. Clique aqui e relembre todo o retrospecto cruz-maltino em sua casa até o momento em 2025.

O Caldeirão vai ferver ????????????? Novamente a mais leal fez a diferença! Nossos Sócios Gigantes esgotaram todos os ingressos e domingo é dia de São Januário lotado. #SócioGigante #AMaisLeal #VascoDaGama pic.twitter.com/GTakmB7jce — Sócio Gigante (@sociogigante) March 28, 2025

