Mudanças de nomes! ESPN promoverá repaginada mais relevante dos últimos anos

A partir da próxima semana, o canal ESPN vai passar por uma grande reformulação na programação, como alteração nos programas de futebol e o início de uma nova franquia. Dessa forma, os telespectadores já vão poder notar a mudança na próxima segunda-feira (31), no canal esportivo da Disney.

O canal, portanto, vai fazer parte da Franquia F, que vai impactar diretamente em quatro programas da grade diária, que será formada por: F 360 (às 9h), F Show (às 13h), Mundo F (às 15h) e Equipe F (às 18h). No entanto, vale ressaltar que o SportsCenter continua no ar normalmente com quatro edições diárias.

A principal alteração será no horário de almoço. O atual programa F90 vai dar espaço ao F Show, que terá um novo cenário, com recursos de tecnologia unreal e realidade aumentada, com a intenção de dar jus ao nome show, para os fãs do futebol. Além disso, o formato mescla jornalismo, opinião, entretenimento e humor. Assim, o programa terá o comando de Eduardo de Meneses e pelos comentaristas Pedro Ivo Almeida, Rodrigo Bueno, Nathalia Ferrão e Raphael Prates.

Outras mudanças da ESPN

Outras mudanças serão no antigo ESPN FC, que agora será Mundo F e Equipe F e vai receber uma nova identidade visual completa. O foco, portanto, será exclusivo em futebol internacional. Assim, o Mundo F vai manter o debate sobre os torneios de fora do Brasil. Os apresentadores serão Luciano Amaral e Natasha David e os comentaristas Ubiratan Leal, Leonardo Bertozzi, Gian Oddi, Vitor Birner, André Donke e Thiago Simões.

Por outro lado, o Equipe F será a marca para falar do futebol nacional e a participação de clubes brasileiros na Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil Os apresentadores William Tavares, André Plihal e Felipe Motta, e os comentaristas Zinho, Osvaldo Pascoal e Zé Elias.

Dessa forma, o único que não muda de nome é o F360, que segue na faixa das 9h com Abel Neto. No entanto, tem uma novidade:vai ganhar um novo cenário. Além de Abel Neto, estarão na atração Celso Unzelte, Eugênio Leal, Mariana Pereira, Breiller Pires, André Donke e João Gonzales.

