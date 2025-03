Autor de gol na decisão do Paulista, Yuri Alberto vai fazer tatuagem de conquista

Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians no primeiro jogo - (crédito: Jhony Inácio e Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Vai marcar na pele! Yuri Alberto, atacante do Corinthians, vai fazer uma tatuagem do título do Campeonato Paulista. O Timão foi campeão nesta quinta-feira (27), após empatar sem gols com o Palmeiras na Neo Química Arena.

Apesar do segundo jogo ter ficado 0 a 0, o atacante foi quem marcou o gol da vitória do Corinthians no jogo de ida da decisão do Paulistão, no Allianz Parque. Ele balançou as redes no segundo tempo.

Assim, o jogador repostou em suas redes sociais, uma foto em que seu tatuador mostrou o desenho da taça e marcou o jogador. A publicação está em preto e branco. Dessa forma, Yuri Alberto pode mostrar o novo desenho nos próximos dias.

O título do Corinthians, portanto, encerra um jejum que durou quase seis anos, uma vez que a última conquista havia sido o Paulistão de 2019. Agora, o Timão soma 31 títulos do estadual e, dessa forma, aumentou a folga na liderança do ranking de maiores campeões do Paulistão.

Corinthians campeão do Paulista

O jogo que definiu o título para o Corinthians foi dramático e teve de tudo, menos gol, graças ao goleiro Hugo Souza, que defendeu uma cobrança de pênalti de Raphael Veiga, já no segundo tempo.

Além disso, a partida teve expulsão, provocação e confusão. Félix Torres, zagueiro do Timão, foi expulso por conta de falta, mas Marcelo Lomba – goleiro reserva do Verdão e Martínez, volante dos donos da casa que já estava no banco de reservas, levaram vermelho por conta da confusão. Aos 44 minutos do segundo tempo, Memphis Depay foi ganhar tempo perto da bandeira de escanteio e subiu na bola. O lance iniciou uma briga generalizada.

