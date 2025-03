Quinteros indica o seu foco: ???Encontrar uma equipe que represente o Grêmio???

Gustavo Quinteros completa três meses no comando do Grêmio e ainda precisa superar a desconfiança com o início do seu trabalho. A irregularidade que a equipe apresentou durante a disputa do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil é a razão para tal receio. Assim, o técnico justificou que o Imortal encontrou dificuldades para encontrar um padrão pelas diversas movimentações no elenco. Tanto com a entrada como a saída de jogadores. A maioria dos reforços, aliás, passou a integrar o elenco já com o calendário de jogos em curso.

Por isso, o treinador frisou a necessidade de tempo de trabalho para conseguir promover o entrosamento do seu time. Quinteros recebeu esse período no intervalo entre o fim do Campeonato Gaúcho, paralisação da data Fifa e início da Série A. Nos dez dias livres com treinamentos, priorizou realizar ajustes ofensivos e principalmente defensivos, mas teve algumas ausências. No caso, Braithwaite lesionado, além de Villasanti, Aravena e Cristian Olivera convocados para suas respectivas seleções.

Em entrevista ao portal “Gaúcha ZH”, Quinteros admitiu que a prioridade é melhorar a performance defensiva.

“Estamos muito melhores que no começo. Leva um pouco de tempo de treinamento e, sobretudo, competição, para que os jogadores se conheçam, possam ter uma boa coordenação. Sobretudo na defesa. O time levou muitos gols nos últimos dois anos, então precisamos melhorar muito a solidez defensiva. O primeiro objetivo é encontrar uma equipe sólida, forte, que represente o Grêmio em suas características”, detalhou o comandante.

Aprimoramento do rendimento individual de alguns atletas

O treinador ainda frisou que, para ter sucesso em encontrar uma consistência, algumas peças precisam melhorar individualmente.

“Alguns jogadores precisam melhorar seu nível individual. No ano anterior, tiveram um melhor rendimento. Agora estamos esperando que possam entregar mais ao time na parte ofensiva. Da parte de solidez, de organização defensiva, esse é o modelo a seguir e melhorar. Todos os jogadores devem ter essa agressividade ao defender”, pontuou.

“Há jogadores como Franco Cristaldo, como Villasanti, que conheceram agora o Amuzu e o Cristian Olivera. Os dois últimos se conheceram no Grêmio. Não tiveram muito treinamentos, só jogos. Então, esse conhecimento de movimento, de diálogo futebolístico, digamos, é o que nos falta. Acho que com os jogos, com os treinamentos, vai dar”, acrescentou o técnico.

Desafio de substituir Renato Gaúcho no Grêmio

Posteriormente, o argentino relatou o desafio de ser o sucessor do principal ídolo do clube no comando.

“Substituir uma figura tão importante é difícil. Ele tinha um sistema de jogo, um método de treinamento, uma ideia distinta e fez um ótimo trabalho no Grêmio. Nós tivemos que mudar isso e tentar impor uma metodologia diferente”, comentou o técnico.

“Mudaram seis ou sete jogadores no time do ano anterior. Trocas na defesa, volantes e pontas. Por isso nos custou mais substituir um grande treinador como o Renato, mudando alguns jogadores do ano anterior, o sistema de jogo e a metodologia de treinamento”, adicionou Quinteros.

Após 13 dias, o Imortal retorna a campo para enfrentar o Atlético, neste sábado (29), às 18h30, na Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

