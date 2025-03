Quinteros admite busca do Grêmio no mercado: ???Se não for agora, será adiante’

Quinteros citou os objetivos do Grêmio na temporada, projeção para a estreia no Campeonato Brasileiro e desejo de contratar mais um zagueiro - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

A avaliação do Grêmio é de que havia a necessidade da contratação de mais um zagueiro, especialmente pela fragilidade da equipe nesse aspecto. A dupla de zaga titular do Tricolor gaúcho, aliás, deve seguir sendo Jemerson e Wagner Leonardo, neste primeiro momento. De acordo com a avaliação, os dois são os que mais se aproximam das características que se encaixam no plano de jogo do técnico Gustavo Quinteros.

Mesmo assim, o treinador argentino confessou que ainda buscava mais uma peça para a posição.

“Estávamos buscando a possibilidade de incorporar um zagueiro a mais, pela quantidade de jogos que há. Mas não está fácil no mercado agora. Se não for agora, será mais adiante. Mas trataremos de incorporar um mais no futuro. Temos um plantel competitivo. Acho que com esse plantel, temos que tratar de colocar o Grêmio nos primeiros lugares. Tratar de que o Grêmio seja protagonista em todos os jogos, em todos os torneios”, expôs o comandante.

Objetivos na temporada

Na sequência, Quinteros citou as suas expectativas com as competições, a do clube e sua missão no Campeonato Brasileiro.

“Temos como objetivo a Copa Sul-Americana. A Copa do Brasil é difícil, mas é um objetivo da instituição. Importante tentar estar dentro dos primeiros no Brasileirão. Temos que melhorar muito a posição do Grêmio em comparação à edição anterior”, externou o técnico.

Projeção para duelo entre Grêmio e Atlético

Em seguida, projetou a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Galo.

“Como o Inter foi um rival, o Atlético também será. Conta com bons jogadores na parte ofensiva. Teremos de ser um time organizado defensivamente. Depois, tratar de ter mais chegadas ao ataque. Precisamos construir melhor, com mais continuidade no jogo”, indicou Quinteros.

“Contra o Atlético, temos de começar a jogar bem. Mostrar todo o trabalho que fizemos, desde a organização defensiva. Melhorar isso e dar aos jogadores novos essas ferramentas”, complementou.

Após 13 dias, o Imortal retorna a campo para enfrentar o Atlético, neste sábado (29), às 18h30, na Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

