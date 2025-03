Dirigente do Santos revela que presidente é quem vai negociar renovação de Neymar

Após se reforçar durante o Campeonato Paulista e repatriar Neymar, o Santos tem outro alvo para a sequência da temporada: renovar contrato do camisa 10, que expira em junho. De acordo com o CEO do clube, Pedro Martins, a negociação para ampliar o vínculo do jogador está nas mãos do presidente Marcelo Teixeira e do pai do atacante.

O dirigente explicou como tem sido o processo para ampliar o compromisso de Neymar com o Santos. Segundo Pedro Martins, as partes negociam sem pressa a extensão do contrato do jogador.

“O presidente Marcelo está conduzindo. Acho que será conduzido de uma maneira tranquila e suave, sem as partes precisarem se apressar. Vivo dizendo que a parte mais difícil foi o Neymar vir. Essa permanência vai partir um pouco da avaliação do que tem sido esse período inicial. E se os dois lados estiverem felizes, esse é o menor dos problemas. Isso tem sido conduzido da mesma maneira que foi na chegada. Essa conversa olho no olho entre o presidente Marcelo Teixeira e o Neymar pai”, afirmou o CEO do clube, ao canal “De Olho no Peixe”.

O dirigente revelou ainda que o Santos não se movimentará nesta janela de transferências aberta por conta dos estaduais. Pedro Martins reiterou que o momento é de avaliar as necessidades do elenco para, se preciso, contratar em julho.

“O Santos está olhando como essa equipe irá responder. Fizemos 11 contratações. Foi um movimento grande. Nessa janela de exceção não faremos nenhuma movimentação. A ideia é ver como essa equipe vai responder para entendermos o processo de adaptação dos jogadores que chegaram ao clube, o processo de todo o elenco ao método do Caixinha. Como a equipe irá apresentar suas potencialidades e fragilidades para sentarmos no meio do ano e verificar a necessidade de ajuste”.

CEO do Santos fala sobre Diego Pituca

Pedro Martins falou ainda sobre a situação de Diego Pituca, sondado recentemente por uma equipe do Japão. De acordo com o dirigente, não houve oferta formal pelo volante. No entanto, considerou uma possível saída neste momento como “difícil”.

“Sobre o Diego Pituca formalmente, oficialmente, não teve nada. O que posso falar, na minha visão dentro do processo de composição de elenco, ele é um cara muito importante. Então, tirar o Diego Pituca do Santos não é fácil. Por mais que o jogador em algum momento não esteja jogando ou jogando menos. Nós, do lado de fora, analisamos a composição do elenco”, declarou.

Por fim, o CEO do Santos elogiou a postura do jogador nos treinos. Pedro Martins ressaltou que nenhum atleta do elenco é inegociável.

“O Diego Pituca, apesar de não ser um titular garantido, ele treina no limite. Ele é um cara extremamente profissional, briga todo dia para ser titular. Esse cara, dentro do nosso planejamento de elenco, nos serve. Mas não tem nenhum jogador no Santos inegociável. Podem chegar propostas para todos os jogadores. Não controlamos valores que chegam na mesa. Mas hoje, para gente, é um jogador que está no planejamento. E repito, não é fácil tirar o Diego Pituca do Santos”, encerrou.

