Bap recomenda Filipe Luís a seguir no Flamengo

“Eu vejo que isso é um fato que traz sentimentos multifacetados. Tem o orgulho, reconhecimento grande de que, com pouco tempo de profissão, num clube grande como o Flamengo, com o peso e desafio, ele ser praticamente unanimidade nacional. Você vê jornalistas e torcedores nas redes sociais com um reconhecimento pelo Filipe que não vem só da derrota para a Argentina, já vinha de antes. Os torcedores querem ver o Brasil jogando mais como o Brasil, assim como nós, rubro-negros, queríamos ver o Flamengo jogando mais como o Flamengo. O sentimento coletivo é absolutamente natural, legítimo, e eu, como presidente do Flamengo, vejo isso de maneira natural”, acrescentou Bap.

Flamengo x Inter: prioridade total

Se Filipe Luís vai ou não substituir Dorival Júnior, só o futuro dirá. Entretanto, é certo que o comandante estará em campo neste sábado (29), quando o Flamengo recebe o Inter no Maracanã pela primeira rodada do Brasileirão às 21h. Bap, inclusive, tem afirmado com frequência que a competição terá prioridade absoluta sob sua gestão de três anos, iniciada em janeiro.

“É a prioridade esse ano, com toda certeza. Esse é um assunto discutido dentro do clube há muito tempo. Você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que no Brasileirão porque os modelos são diferentes. No Brasileiro você ganha dinheiro com direitos de transmissão e a premiação é mais baixa, se você for campeão vai ganhar R$ 40 milhões, R$ 42 milhões se não me engano. Se você ganha a Copa do Brasil, você ganhava R$ 84 milhões no último ano (nota da redação: a premiação pelo título em 2024 foi de 73,5 R$ milhões e R$ 93,1 milhões somando as fases anteriores)”, concluiu.

