Promessa do Grêmio celebra estreia no profissional e disputa do Sul-Americano Sub-17

O zagueiro Luis Eduardo, de 17 anos, se destacou na Copinha em 2025 e integrou o elenco principal do Grêmio nas partidas finais da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025. O atleta, que recebeu a notícia logo após a Copinha, se mostrou surpreso com a promoção, que posteriormente seria ainda mais importante pela estreia no profissional.

As boas atuações também levaram o jogador à Seleção Brasileira sub-17, que estreia no Sul-Americano da categoria nesta sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), contra o Uruguai.

“Para ser sincero, eu não esperava que minha estreia no profissional fosse acontecer logo após a Copinha. Eu estava na minha cidade, com a minha família, quando recebi a mensagem do supervisor do profissional no domingo, avisando que deveria me apresentar na segunda-feira”, começou dizendo Luis Eduardo.

“Na terça-feira, já treinei com o elenco principal e, no mesmo dia, um dos auxiliares comentou que eu poderia ser relacionado. Além disso, na sexta, meu nome estava na lista. Fiquei emocionado, chorei e lembrei de tudo que passei para chegar até aqui”, prosseguiu o jogador, que chegou ao clube em 2021, aos 13 anos.

“No jogo contra o Ypiranga, com a expulsão do João Lucas, precisei entrar improvisado como lateral. Meu coração acelerou, pensei em mil coisas, fiz minha oração e entrei. Além disso, fiz uma ótima partida e, ao final, recebi muitos elogios dos companheiros, que me incentivaram a seguir firme, independentemente se fosse na base ou no profissional”, contou o jogador.

Com grande tempo de casa e treinos frequentes no profissional desde os 16 anos, Luis Eduardo está totalmente adaptado ao Rio Grande do Sul e ao clube, que virou uma segunda casa.

“Minha convivência no clube é excelente. Sempre fui muito bem acolhido por atletas e funcionários, e isso fez com que eu me sentisse parte de uma verdadeira família. Além disso, tenho grande respeito por todos e valorizo cada interação, pois passo mais tempo aqui do que com minha própria família. Ou seja, sou muito grato por esse ambiente tão positivo e acolhedor”, afirmou Luis Eduardo.

Seleção Brasileira

Além de conquistar espaço no elenco principal do tricolor, o jogador esteve na lista de convocados para o Sul Americano Sub-17. A oportunidade se deu tanto pelo bom desempenho na categoria sub-17 nos anos anteriores quanto na Copinha 2025, onde foi titular da equipe logo em seu primeiro ano e, nas semifinais, alcançou a velocidade de 38km/h, uma das mais rápidas do mundo.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. Já o Grupo A conta com Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Paraguai. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, marcadas para o dia 9 de abril. A final acontece no dia 12, também em Cartagena.

“Estou muito feliz pela convocação para disputar o Sul-Americano Sub-17 e representar meu país em uma competição tão importante. Sempre foi um sonho pessoal e o que tenho vivido nestes últimos meses tem sido único. Mas, esse é o objetivo de todo atleta de base. Estou confiante de que faremos uma grande campanha para buscar o 14º título e garantir nossa classificação para o Mundial”, completou.

Carreira

Nascido em Corrente, Piauí, mas criado desde pequeno em Santa Rita de Cássia, na região oeste da Bahia, Luis Eduardo chegou ao Grêmio aos 13 anos. A vindo aconteceu por um trabalho de captação ainda em 2021, e nunca mais deixou a equipe tricolor.

Por fim, Luis Eduardo soma 16 jogos pela Seleção Brasileira, sete por competições oficiais.

