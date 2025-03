Lesão de Otávio abre espaço para Hércules no Fluminense

A grave lesão de Otávio pode abrir espaço para outro volante no Fluminense: Hércules. O jogador de 24 anos deve ganhar chance entre os titulares do técnico Mano Menezes contra o Fortaleza, neste sábado (29), na abertura do Brasileirão. A partida será na Arena Castelão, na capital cearense, às 18h30 (de Brasília).

O volante treinou na equipe principal ao lado de Martinelli e Lima no meio-campo, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (28). Otávio passará por intervenção cirúrgica e pode perder alguns meses na temporada – o Flu não informou o período de recuperação do ex-jogador do Atlético-MG.

Além de Otávio, o Fluminense também não contará com Gabriel Fuentes e Paulo Henrique Ganso, machucados. Renê e Lima, respectivamente, atuam em seus lugares. Já Rúben Lezcano deve ser a novidade entre os relacionados. Afinal, fora dos inscritos no Cariocão, ele consta no Boletim Informativo Diário da CBF e pode realizar a estreia no Brasileirão. Saindo do banco, porém. O uruguaio Joaquín Lavega é outro que pode debutar com a armadura tricolor.

Hércules, contratado em 2025, já tem 13 partidas pelo Flu, somando 774 minutos. Oito das 13 aparições foram como titular, enquanto as outras cinco foram saindo do banco. Vale lembrar que ele veio exatamente do Fortaleza, realizando, assim, sua primeira partida contra o ex-clube. Ele ainda não marcou gol ou contribuiu com assistência desde que chegou.

