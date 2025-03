Vasco goleia e afunda o Flamengo no Brasileirão Sub-20

Com quatro gols em 18 minutos, o Vasco atropelou e aplicou 5 a 0 no arquirrival Flamengo em duelo da terceira rodada do Brasileirão Sub-20 nesta sexta-feira (28). O jogo teve mando do Fla e foi realizado no Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por GB (dois), Zuccarello, Bruno Lopes, que já atuaram no profissional, e Juninho, ainda à espera da oportunidade.

Com o resultado, o Vasco chegou aos quatro pontos e encontra-se em nono lugar. Vale lembrar que a competição é disputada por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Aliás, o lanterna é o próprio Flamengo, com duas derrotas (o Fla deve um jogo ainda).

Esta é a 11ª edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo é bicampeão (2019 e 2023), enquanto o Vasco ainda busca a primeira taça. O Palmeiras é o atual campeão.

O passeio vascaíno

Além dos autores dos gols vascaínos, o embate contou com muitos atletas que já tiveram experiência no time profissional. Um dos que ainda não tiveram foi o goleiro Léo Nannetti, goleiro do Flamengo. Ele foi expulso aos cinco minutos por pegar uma bola fora da área. Assim, o técnico Léo Ramos, técnico do sub-16, sacou o centroavante Pedro Leão e promoveu a entrada do goleiro Caio Barone.

Vale lembrar que o Flamengo não pôde contar com o seu novo treinador, o português Nuno Campos. Ele ainda não foi regularizado. Aliás, Cleber dos Santos, campeão da Libertadores há menos de duas semanas, foi redirecionado para o Sub-20 B.

Apesar de ter ficado com um jogadador a mais, o Vasco teve um primeiro tempo com pouquíssima inspiração, enquanto o tic-tac do relógio como o seu maior companheiro. No entanto, o Cruz-Maltino voltou avassalador do segundo tempo e marcou quatro gols entre o primeiro e o 18º minuto, com GB, Zucarello, novamente GB e Bruno Lopes. No apagar das luzes, o meia Juninho deu números finais. Destaque para o lateral Alex, que deu belas assistências no primeiro e quinto gol.

Flamengo e Vasco voltam a campo agora na quinta-feira (3/4). Primeiro, às 15h, o Cruz-Maltino recebe o Atlético-GO no Nivaldão, em Nova Iguaçu (RJ). Já o Fla terá clássico com o Flu às 17h em Moça Bonita, Rio de Janeiro.

